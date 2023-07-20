Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da gözaltına alındı

20.07.2023 11:19

Konya'da gerçekleştirilen PKK operasyonunda örgütün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. PKK'nın sözde yurt dışı kasası olarak bilinen Kandemir'in evinden örgüt arşivi çıktı.

PKK Terör Örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi olan ve terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli Güllüşan Kandemir, Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden 30 yıllık örgüt arşivi çıktı.

UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK Terör Örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir'in izine ulaştı.

KARDEŞLERİ DE ÖRGÜTTEN

Güllüşan Kandemir'in kardeşlerinden birisinin MİT ve TSK operasyonu ile 2021 yılında Irak'ın kuzeyine yapılan operasyon ile öldürülen PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin ise PKK Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu tespit edildi. Uzun zamandır takipte olan TEM Şube ekipleri şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

30 YILLIK ARŞİV BULUNDU

Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda, 1990'lı yıllardan olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce dokuman bulundu.

TOPLANAN PARALARIN DAĞITIMINI YAPMIŞ

Gözaltına alınan Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgütte olan üyelere ve ailelerine yardım olarak dağıttığı da tespit edildi. TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Konya, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da gözaltına alındı - Son Dakika
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