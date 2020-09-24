Son dakika... Torbalı mayası Tuz Gölü'nde tuttu

Geçen yıl domatesi ilçelerinde kurutmak için Torbalı'ya çıkarma yapan Ankara'ya bağlı Şereflikoçhisar Ticaret Odası, ilk denemeleri Tuz Gölü'nde yaptı. Kurutulan ilk domatesleri bir yıl aradan sonra yeniden Torbalı'ya getiren heyet, analizlerden olumlu sonuç aldı.

Geçen sene Ankara'ya bağlı olan Şereflikoçhisar Ticaret Odasından 20 kişilik heyet, ilçeye gelerek Torbalı'nın tarıma dayalı sanayisi ve özellikle Torbalı kuru domatesin üretim ve pazarlanma aşaması hakkında bilgi almıştı. İlçenin tarıma dayalı sanayi potansiyeli ile Torbalı kuru domatesin yükselen üretim grafiği ve pazarlanması hakkında yılların biriken tecrübesini rehber alan Şereflikoçhisar Ticaret Odası, Tuz Gölü üzerindeki ilk kurutulmuş domates mahsulünü bu yıl aldı. Elde edilen mahsullerin analizi için önceki gün ilçeye gelen Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Levent Koçak, Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve beraberindeki yöneticileri, Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun tarafından ilçede ağırladıktan sonra Torbalı kuru domates fabrikalarını ziyaret etti.

Tuz Gölü'nde ilk mahsul

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, önemli bir buğday potansiyeli olan bölgelerinde alternatif ürün olan domatesi de artık işleyebildiklerini söyledi. Koçak, "Torbalı'daki kurtulmuş domates potansiyelini basından takip etmiştik. Geçtiğimiz sene domates işleyebilmek için Torbalı Ticaret Odası ile irtibata geçerek 20 kişilik heyet ile buraya geldik. Gerekli gözlem ve bilgileri edinip ihracat potansiyeli yüksek olan bu sektöre adım atmak için gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretten elde ettiğimiz tecrübe ile birlikte bu sezon Tuz Gölü üzerinde domates kurutmayı başardık. İlk mahsulleri de incelemek ve analiz etmek adına tekrar Torbalı'dayız. İlgi ve alakalarında dolayı Başkanımız Abdulvahap Olgun'a ve firma sahiplerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Umarım tarıma dayalı sanayide Torbalı Ticaret Odası ile birlikte iş birliklerinde devam ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

" Türkiye'ye model olamaya devam edeceğiz"

Avrupalının yıllar önce keşfettiği Türkiye'de ise henüz adı duyulmaya yeni başlanan Torbalı kuru domatesin, Torbalı çiftçisi ve sanayicisi için önemli bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin bu alanda yakaladığı cazibenin birçok bölgeye örnek olduğuna işaret etti. Kurutulmuş domates ile ilgili gerek yatırımcılara gerekse de Türkiye'nin dört bir yanından üreticilere rehberlik ettiklerini söyleyen Olgun, "Torbalı'nın bu alanda yakaladığı ivme dikkat çekmeye başladı. Sık sık kurutulmuş domatesin işlenme aşamaları, yurt dışı pazarları hakkında araştırmalara muhatap oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Kahramanmaraş, Elazığ ve Dulkadiroğlu heyetine rehberlik ettik. Birçok alanda model olan ilçemizin bu alanda da öncü olması sevindiricidir. Bu yılda Tuz Gölü'ne maya çaldık ve tuttu. İnşallah Şereflikoçhisar ve çevresi de bu modelde başarılı olurlar" dedi. - İZMİR