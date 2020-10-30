Son dakika! TRT Çocuk 12. yaşını kutluyor - Son Dakika

Son dakika! TRT Çocuk 12. yaşını kutluyor

30.10.2020 14:55
Son dakika! TRT Çocuk 12. yaşını kutluyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Kurulduğu ilk günden itibaren ilklere imza atan ve gerçekleştirdiği projelerle diğer çocuk kanalları arasında öncü rol oynayan TRT Çocuk, 12. yaşını kutluyor.

Kurulduğu ilk günden itibaren ilklere imza atan ve gerçekleştirdiği projelerle diğer çocuk kanalları arasında öncü rol oynayan TRT Çocuk, 12. yaşını kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2008'de yayın hayatına başlayan TRT Çocuk, Türkiye'nin en çok izlenen ve ebeveynlerin en çok güvendiği çocuk kanalı olma özelliği taşıyor.

Çocuklarla arasında 12 yıldır gönül bağı kuran TRT Çocuk, hem eğlendiriyor hem de milli, manevi ve ahlaki değerlerle çocukları geleceğe hazırlıyor.

Ekranda reklama yer vermeyen TRT Çocuk'un, daima çocukların yararını gözeten uluslararası kalitede ve global trendlere uygun yapımları, tüm projelerindeki pedagojik süreçleri, dijital platformlardaki çalışmaları, çocukların severek okuduğu dergisi, beyaz perdede gişe rekoru kıran filmleri ile izlenme ve tercih edilmedeki başarısını sürdürüyor.

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı

Bugüne kadar evrensel bir dil ile 360 derece yayıncılık anlayışını benimseyen TRT Çocuk, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı olma unvanını korudu. Günlük olarak ölçülen ve televizyon kanallarında en çok izlenen 100 programın sıralandığı listede TRT Çocuk, her gün ortalama 30 programla yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Yerli ve milli animasyona destek

Yerli ve milli animasyona ekranda yer vererek teşvikte bulunan TRT Çocuk, yayınlarında yüzde 80 oranında yerli animasyon yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Tüm zamanların yerli ve yabancı animasyon filmleri arasında gişe rekoru kıran TRT yapımı "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" başta olmak üzere diğer filmleriyle de sinemada büyük izlenme başarısı elde ediyor.

Bugüne kadar 3 milyon 470 bin kez indirilen TRT Çocuk mobil uygulaması ile çocuklar, izlenme rekorları kıran yerli çizgi dizilere istedikleri yerde istedikleri an ulaşabiliyor. Ebeveynler, reklam içermeyen uygulamada "Aile Modu" ile çocukların video izleme sürelerini belirleyebiliyor, favori izleme listeleri oluşturabiliyor. Çevrimdışı modu ile listeledikleri tüm içeriklere internet bağlantısız ulaşabiliyor.

www.trtcocuk.net.tr web sitesi yenilendi

Ayda ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen www.trtcocuk.net.tr web sitesi yenilendi. Site, canlı yayın, müzik klipleri, her yaş grubuna hitap eden sürükleyici programlar, eski ve yeni bölümler, program başvuruları ve eğitici oyunlarla çocukların evde geçirdikleri zamanlarını çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Yenilenen web sitesinde yer alan Ebeveyn Akademisi ise uzmanlar tarafından hazırlanan ve çocuk gelişimi, okul yaşamı, öğrenme, medya okuryazarlığı, anne-baba olmaya dair her türlü bilgiyi içeren makale ve videolara da ulaşılıyor.

Youtube kanalı 4 milyon aboneyi geçti

TRT Çocuk'un YouTube kanalı, Türkiye'de en çok görüntülenme oranına sahip çocuk kanalı olan ve 4 milyonu geçen takipçi sayısıyla YouTube istatistikleri ve analizlerini izleyen Social Blade'in Türkiye sıralamasında 19. sırada yer alarak büyük bir başarı gösteriyor.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de izleyici kitlesi olan TRT Çocuk'un YouTube kanalı 3 milyara yakın görüntülenme ile çocuk kanalları arasında birinci sırada yer alıyor. Ayrıca diğer dijital platformlarda da aktif rol oynayan TRT Çocuk, dijital erişebilirlikte önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Diğer çocuk kanallarına göre daha geniş bir YouTube izleyici yaş grubuna hitap eden TRT Çocuk YouTube kanalı, 4-12 yaş grubuna eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikler sunuyor.

Türkiye'nin yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı

Türkiye'de yerli oyun geliştiren ilk çocuk kanalı olan TRT Çocuk, bugüne kadar yayınladığı 36 adet oyun 54 milyon indirme oranıyla IOS ve Android mağazaların ilgili kategorilerinde ilk 100 listesinde yer alıyor. www.trtcocuk.net.tr'de de yayınlanan güvenilir, reklamsız ve pedagog onaylı oyunlar çocukların renkli bir dünyaya adım atmasına imkan tanıyor.

TRT Çocuk Anaokulum uygulaması

Çocukların okul öncesi eğitimini desteklemek için hazırlanan TRT Çocuk Anaokulum uygulaması, çocuklara her gün yeni şeyler keşfetme ve evde aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor. Çocukların ilgi alanlarını, yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerini sağlayan uygulama, en çok indirilen ve en popüler uygulamalar listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

TRT Çocuk okul öncesi ve okul çağı olmak üzere iki ayrı dergiyi çocukların hizmetine sunuyor.

Çocukların algı eşiğini destekleyen hikaye, görsel anlatım ve hediye ekleri derginin tercih edilmedeki başarısını yükseltiyor. Koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklar için www.trtcocuk.net.tr/trtcocukdergisi adresinden ücretsiz erişime açılan derginin geçmiş sayıları da ücretsiz olarak dijital ortamda rahatça okunabiliyor.

Çocuklara, Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

Çocukları eğlendirirken aynı zamanda farkındalık oluşturacak içerikleri de hayata geçiren TRT Çocuk, salgın döneminde izleyicilerini yalnız bırakmadı. Sevilen çizgi dizi kahramanlarıyla koronavirüse karşı çocukların nasıl tedbir almasını gösteren özel bölümlere, şarkılara ve kliplere yer veren kanal, ayrıca çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıyla da "Trafik Tayfa" çizgi dizisini ekranlara taşıdı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! TRT Çocuk 12. yaşını kutluyor - Son Dakika

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