Son dakika... Türk iş adamlarından ABD'deki "kardeş şehir" Maryland eyaletine tıbbi yardım - WASHINGTON - Son Dakika

Son dakika... Türk iş adamlarından ABD'deki "kardeş şehir" Maryland eyaletine tıbbi yardım - WASHINGTON

Bir son dakika haberine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ABD'deki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Kocaeli'nin kardeş şehri Maryland eyaletine 100 bin adet medikal maske hibe etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ABD'deki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Kocaeli'nin kardeş şehri Maryland eyaletine 100 bin adet medikal maske hibe etti.

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Yapılan yardımın teslim törenine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinç ve ABD Din Hizmetleri Müşaviri Bilal Kuşpınar katıldı.

Teslimatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç ve Wobensmith iki ülke arasındaki dostluğun ve zor zamanlarda yapılan yardımların önemine vurgu yaptı.

Konuşmasına daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den ABD'ye gönderilen tıbbi malzeme yardımlarına ve iki ülke arasındaki müttefiklik ruhunu atıfta bulunarak başlayan Kılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gönderilen yardımların da benzer hedefler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Büyükelçi Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kez Kocaeli ile kardeş şehir olan Maryland eyaletine Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 100 bin maske gönderildi. Sayın (TİM Başkanı) İsmail Gülle ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bu yardımın yapılmasına karar verilmişti. Ümit ediyoruz ki daha önceki sağladığımız desteklerin yanı sıra bu yardımlar da Türk halkının Amerikan halkına olan dayanışmasının yeni bir göstergesini teşkil edecek ve Amerikan makamlarına ve özellikle sağlık görevlilerine Kovid-19 salgını ile mücadelelerinde destek sağlayacaktır."

Dostluk vurgusu

Diğer yandan Maryland Eyalet Bakanı Wobensmith de gönderilen yardımların ülkelerin yanı sıra kardeş şehir olan Maryland ve Kocaeli arasındaki dostluğu da pekiştirdiğini belirtti.

Wobensmith, "Bu yardımlar Türkiye ile olan ilişkilerimizdeki güzel yanı gösteriyor. Türkiye ve Maryland arasındaki kardeş şehir kavramı özellikle son yıllarda oldukça gelişti. Bunda Büyükelçi Kılıç'ın da büyük katkısı var. Gerçekten güzel bir ilişkimiz var. Bu yardımların ilişkilerimizde büyük önemi var çünkü dostlar arasındaki yardımlaşmayı gösteriyor. Ayrıca şu an hayatları korumayı sağlayacak her sağlık ekipmanının da önemi oldukça büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Maryland arasındaki ticari dostluk arttı

Ekonomik büyüklük bakımından 434 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ile ABD'nin en büyük 15'inci eyaleti olan Maryland, 2019'da 35 milyar dolara ulaşan toplam ithalat rakamı ile bu alanda ABD'deki eyaletler arasında 18'inci sırasında yer alıyor.

Büyükelçilik kayıtlarına göre, 2019'da Maryland eyaletinden 134 milyon dolar ihracat, 200 milyon dolar ise ithalat gerçekleştiren Türkiye, Maryland ile son 10 yılda ithalatı yaklaşık 3 kat, ihracatı ise 2 kat artırmış durumda.

Ayrıca 2019'da ihracatta Maryland'in 20. ticaret ortağı olan Türkiye, 2020'nin ilk 5 ayında 9'uncu sıraya yükselirken, artan ticari ilişkiler nedeniyle Maryland-Kocaeli arasında kardeş şehir ilişkisi tesis edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Türk iş adamlarından ABD'deki 'kardeş şehir' Maryland eyaletine tıbbi yardım - WASHINGTON - Son Dakika

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