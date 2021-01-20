Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

20.01.2021 13:38

Son dakika! Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarında, birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Salık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin Çin'den getirilen CoronaVac aşısını yaptırmasıyla Türkiye genelinde aşılama uygulaması başlatıldı.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLDİ

14 Ocak'tan bu yana gelişen süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok siyasi isim de aşı oldu. Diğer taraftan öncelik ise sağlık çalışanlarına verildi. Koronavirüs aşılama sürecinde öncelik tanınan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına da dün itibarıyla başlandı.

HAFTA SONUNA KADAR İKİNCİ AŞAMA TAMAMLANACAK

Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

81 İLDE UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar         
13:09
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu         
12:57
Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi         
12:17
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 13:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei