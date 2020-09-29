Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düne göre arttı. 29 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1427 artarak 317 bin 272'ye yükseldi. 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 130'a çıktı. 6 gündür düşüşte olan vaka sayıları, bugün tekrar yükselişe geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1427 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 130'a, toplam vaka sayısı ise 317 bin 272'ye yükseldi. 23 Eylül'den bu yana düşüş gösteren vaka sayıları bugün tekrar önceki güne göre artışa geçti.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1452 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1452 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:23

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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