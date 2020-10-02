Van'da gençlerden itfaiyeye "yangın ihbarı" ile pasta sürprizi - Son Dakika

Van'da gençlerden itfaiyeye "yangın ihbarı" ile pasta sürprizi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde gençler, asılsız ihbarda bulunarak belirttikleri adrese gelen itfaiye erleri için pastalı etkinlik düzenledi.

Van Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Erciş Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllü gençler, itfaiye haftası kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yangın ihbarında bulundu. Merkeze gelen itfaiye erlerini alkışlarla karşılayan gençler, yaş pasta ve çeşitli ikramlarda bulunarak İtfaiye Haftası'nı kutladı. Hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan itfaiye erleri de pastanın mumlarını söndürerek duyarlılıklarında dolayı gençlere teşekkür etti. Merkeze gelen itfaiye erlerini alkışlarla karşılayan gençler, yaş pasta ve çeşitli ikramlarda bulunarak itfaiye haftası'nı kutladı. Hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan itfaiye erleri de pastanın mumlarını söndürerek duyarlılıklarında dolayı gençlere teşekkür etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, itfaiye haftası kapsamında Erciş Gençlik Merkezi görevlilerinin güzel bir çalışmaya imza attıkları için öncelikle onları tebrik ettiğini söyledi. İtfaiyeciler haftası münasebetiyle arkadaşlarımız Erciş İtfaiye Grup Amirliğini arayıp asılsız bir ihbarda bulunduklarını ifade den eden İnanç, "Yangın var diyerek itfaiye ekiplerimize çağrıda bulunarak bir sürpriz yapmak istediler. Arkadaşlarımızda gördüğünüz gibi sirenlerini çalarak yangına müdahale etmek adına cansiperane bir şekilde buraya intikal ettiklerinde karşılarında kompeti, alkışlar ve birde pasta ile karşılaşınca onlar için önemli bir sürpriz oldu. Bu etkinlik güzel bir etkinlik. Ben büyükşehir belediyesinde uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak birlikte çalışmaktan onur duyduğum itfaiye camiamızın bu vesileyle haftasını kutluyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı, kazasız, belasız bir iş hayatı diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Erciş Gençlik Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Erciş İtfaiye Grup Amiri Kutbettin Aydın ile birlikte kestikleri pastayı itfaiye erlerine ikram ettiler.