Son dakika! Yargıtaydan, Kovid-19 nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi davasında bozma kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, öğretmenevindeki düğünün Kovid-19 nedeniyle yapılamaması üzerine, ödenen ücretin iadesine ilişkin davada, öğretmenevinin tüzel kişiliğinin bulunmadığı, Milli Eğitim Bakanlığının davaya taraf olup olmayacağının araştırılmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İstanbul'da bir kişi düğün yapmak için Şişli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile anlaştı ve ücretin bir kısmını ödedi. Düğün tarihinin salgın dönemine gelmesi nedeniyle düğünü yapamayan kişi, tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği miktarın iadesini talep etti. Heyet de ücretin geri ödenmesini kararlaştırdı.

Bunun üzerine Şişli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, kişi ile yapılan sözleşmede ödenen ücretin iade edilmeyeceğinin belirtildiğini, ödeme yapılmaması gerektiğini savunarak dava açtı. İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi, davanın reddine karar verdi.

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, Şişli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun tüzel kişiliği ile taraf sıfatının varlığının araştırılması ve Milli Eğitim Bakanlığının taraf olmasının gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinden sonra davada karar verilmesi gerektiğini belirterek, kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararın bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, davanın taraflarının taraf ehliyetine sahip olması gerektiği, Şişli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmadığı, okulun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu ifade edildi.

Mahkemenin, okulun durumunu değerlendirmeden, Milli Eğitim Bakanlığının taraf olmasının gerekip gerekmediği üzerinde resen durmadan karar verdiği belirtilen kararda, bu değerlendirme yapılmadan karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulundu.

Kararda, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteminin bu nedenle kabul edildiği bildirildi.