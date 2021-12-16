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Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı - Son Dakika

Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı

16.12.2021 18:59

Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Batman Üniversitesi'nde ziyarette bulundu.

YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı

BATMAN - Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Batman Üniversitesi'nde ziyarette bulundu. Özvar, üniversitede şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Şenay Aybüke Yalçın'ın vatanına milletine öğretmenlik vazifesini icra ederken terör örgütü PKK'nın hain kurşunlarına hedef olup şehit olduğunu söyledi. Allahtan rahmet dileyen Prof. Dr. Özvar, "Genç yaşta hayatının baharında bu memlekete, insanımıza, Anadolu'ya hizmet ederken vefat etti. Batman Üniversitesi öğrenciliğinin yapmış olduğu fakültenin içinde adını anmak, adını hatırlamak maksadıyla bir sınıfa ismini vermek suretiyle büyük bir fedakarlık, kadirşinaslık ve vefakarlık örneği sergilemiştir. Muhterem babacığı da burada. O da bu güzel merasim için, bu güzel açılış için buraya gelmiş bulunuyor. Biz, burada şehit olan öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu tür olayların tekrarlanmamasını diliyoruz, temenni ediyoruz" dedi.

"Batman şehit kızıma ve bize sahip çıktı"

Sınıfın açılışına katılan Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, kendilerini davet eden ve misafir eden rektör Demir'e teşekkür ettiğini ifade etti. Yalçın, "Batman halkı olay olduğu günden bu güne bizi gerçekten bağrına bastı. Her geldiğimizde sevgi ile kucakladı. Bu nedenle de tüm Batmanlı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılışa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve YÖK heyeti katıldı.

Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı
Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı
Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı
Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı

Batman Üniversitesi, Aybüke Yalçın, Batman, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... YÖK Başkanı Özvar Batman Üniversitesi'nde şehit Şenay Aybüke Yalçın sınıfını açtı - Son Dakika


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