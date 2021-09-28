Üye Girişi
Son Dakika | ZİNDAŞTİ'NİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA SANIK POLİSLER BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİASINI KABUL ETMEDİ - Son Dakika

Son Dakika | ZİNDAŞTİ'NİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA SANIK POLİSLER BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

28.09.2021 19:16
Son Dakika | ZİNDAŞTİ'NİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA SANIK POLİSLER BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİASINI KABUL ETMEDİ, System.String[]

Son dakika haberler... Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAKırmızı bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı toplam 20 sanığın yargılandığı organize suç örgütüne ilişkin davada, sanık polisler Zindaşti'ye bilgi sızdırdıklarına dair iddiaları kabul etmedi.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı toplam 20 sanığın yargılandığı organize suç örgütüne ilişkin davada, sanık polisler Zindaşti'ye bilgi sızdırdıklarına dair iddiaları kabul etmedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun SEGBİS ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ise duruşma salonda hazır bulundu.Zindaşti ve adamlarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis sanıklardan F.Y. olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Cinayet Büro Amirliği'nde görevli olduğunu söyledi. F.Y.,"Zindaşti ile kızı ve yeğeninin 2014'te öldürülmesi olayı sebebiyle tanıştık. Görüşmelerimiz tamamen cinayeti çözme amaçlı maktul yakını ilişkisi kapsamında oldu. Zindaşti'nin ofisinde memur arkadaşlarımla birlikte görüştük. Bireysel anlamda kesinlikle bir irtibatım olmadı. Zindaşti ile irtibatım cinayetle başlamıştır, operasyonla bitmiştir. (Zindaşti'nin telefonunda kendi fotoğrafının bulunmasına yönelik suçlama ile ilgili) Viber uygulamasındaki fotoğrafım onun telefonunda çıkmış, 4-5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Ekber Akgün cinayeti nedeniyle Hollanda'ya gittik. Emniyet amirimiz ile gittik. O dönem Hacı Osman Sezen ve Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin cinayetleri meçhuldü. Orhan Ünğan sürekli sürekli bu konularla ilgili bizi arıyordu, cinayeti kendisinin yapmadığını, bilgi, belge vereceğini söylüyordu. Orhan Ünğan ile mesafem neyse Zindaşti ile de mesafem aynıydı. Hollanda ile bilgi alış verişi yapılıyordu. İdari görevlendirmeyle gittik oraya. Amacımız konuşup cinayetleri aydınlatmaktı. Orhan Ünğan bizi Hollanda'dan arabayla aldı, Belçika'ya gittik. Orhan Ünğan o dönem şüpheli değildi, sadece cinayette adı geçen bir kişiydi. Verebileceği bir bilgi var mı diye görüştük. Orhan Ünğan dilekçe yazıp bizi hedef gösterdi. Aralarındaki husumet bize sıçradı" diye konuştu.

"SADECE GÖREVİMİ YAPTIM"Olay tarihinde cinayet Büro Amirliği'nde polis memuru olarak görev yaptığını belirten emekli polis G.K. "27 yıl polislik yaptım. Bu dosyada yaşadığım sıkıntı beni emekli olmaya sevk etti. Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürülmesi dosyasına cinayetten 4 ay sonra birim amirimin talimatı ile başladım. Dosya savcısı ile beraber görev yaptım. Kendisine bu dosyanın Cinayet Büro Amirliğinin yetkisinin çok çok üstünde olduğunu ifade ettim. Savcı, 'Görevden mi kaçıyorsun?' diye sorunca 'Bir çok bilgiye ulaşamayacağım ama elimden geleni yapacağım' dedim. O sırada çok fazla konuşulmaya başlamıştı bu dosya. İfadelerin savcılık tarafından alınmasını sağladık. Dosya mahkemeye sunuldu. Sadece görevimi yaptım. Görevimi en iyi şekilde layıkıyla yaptım. Zindaşti ya da bu olayda ismi geçen kimseyle irtibatım olmadı. Zindaşti ile defalarca görüştük. Emniyette görüşmemenizin nedeni kendisinin hedefte olmasıydı, başına bir şey gelmesini istemememizdi" şeklinde konuştu. Sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ikisi mağdur-müşteki olmak üzere, toplam 20 sanık yer alıyor.İddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin, 3 kişiyi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "Birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan ile 9 aya ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Şüphelilerden Ali Koçak'ın 2 kişiyi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun'un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilere de "Örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.


İstanbul, Zindaşti, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ZİNDAŞTİ'NİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA SANIK POLİSLER BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİASINI KABUL ETMEDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi 18:53 Konuğu hüngür hüngür ağlayan Ece Üner, kendini zorlasa da bir türlü gözyaşı dökemedi Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu 18:11 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı 18:05 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye 17:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için 17:08 Bakan Bekir Pakdemirli detayları paylaştı! Fahiş fiyat artışının önüne geçmek için "Erken Uyarı Sistemi" geliyor Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları 16:57 Süper Lig'de sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti 16:08 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
18:10 Göztepe maçı sonrası G.Saray, Luyindama'yla sözleşme uzatma görüşmelerini durdurdu
18:04 Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı
17:47 İşçinin demir keserken kopardığı parmağı, uzun arayışlar sonrası eldiven içinde bulundu
17:42 Trump ve Putin arasında danışıklı dövüş! "Sana biraz sert davranacağım" demiş
17:30 Trabzonspor, liderliği kaçırdığı maç sonrası sert açıklama: Türk futbolunun yüz karası
17:25 Korkunç kaza can aldı! Motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı
17:24 Hakan Baş ve Bensu Soral resmen boşanma kararı aldı! Avukatlarına talimat bile verdiler
17:20 Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı
17:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kara Kartal'da savunma alarm veriyor! İşte Ajax-Beşiktaş maçında ilk 11'ler Kara Kartal'da savunma alarm veriyor! İşte Ajax-Beşiktaş maçında ilk 11'ler         
18:50
Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı         
18:08
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi         
18:01
Fahriye Evcen, Fahriye Evcen, "Alparslan Büyük Selçuklu" setinden fotoğraf paylaştı         
17:21
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek         
17:04
Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor Düğünde takı sebebiyle çıkan kavga sonucunda doktor çift boşanıyor         
16:55
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor         
15:31
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı         
15:20
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 19:21:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | ZİNDAŞTİ'NİN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA SANIK POLİSLER BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİASINI KABUL ETMEDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement