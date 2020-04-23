Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi - Son Dakika

Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi

6 saat önce

Türkiye koronavirüs vakalarında zirveye gün sayıyor.

Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi, System.String[]

Türkiye koronavirüs vakalarında zirveye gün sayıyor. Ancak zirveye ulaşmak "en kötüsünün geride kaldığı" anlamına gelmiyor. Bilim insanları yazın ikinci bir zirve ve sonbaharda ikinci dalga tehlikesine karşı uyarıyor.Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta, virüsten ilk can kaybı ise 17 Mart'ta açıklandı. Şu an ise sadece Türkiye'de değil, pek çok Avrupa ülkesinde vaka sayısının ne zaman pik yapacağı, yani zirve noktasına ulaşacağı konuşuluyor.


Ancak zirveye ulaşmak kolay değil. Mart ayında, ardından Paskalya döneminde, yani 12 Nisan civarı zirve beklentisine giren pek çok ülke hayal kırıklığına uğradı. ABD Başkanı Donald Trump, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Zirveye ulaştık, artık inişe geçeceğiz" dedi, ancak 4 günlük düşüş eğiliminin ardından vaka sayısı yeniden yükseldi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Pik noktasına 1 hafta-10 gün içerisinde erişebileceğimizi görüyoruz" demişti.


Türkiye için gözler 25 Nisan'da Bilim insanlarına göre zirve noktasına ulaşmış olmak için en yüksek vaka sayısının kaydedildiği günden sonraki 14 günlük dönemde vaka sayısının iniş eğiliminde olması ve durgun seyretmesi, yani sert zikzaklar çizmemesi gerekiyor. Zirve noktasından sonraki hedef ise, grafik eğrilerinde istikrarlı düşüş ve vaka sayısının sıfırlanması.


Türkiye için şu anki geçici pik noktası 5 bin 138 vakanın kaydedildiği 11 Nisan tarihi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, "Kuluçka dönemi kadar süre, yani 25 Nisan'a kadar 5 binin altında kalırsa piki geçmişiz demektir" diyor.


Haziran'da ikinci zirve yaşanır mı? 25 Nisan sonrası dönemde vaka sayısının yeniden 5 binin üstüne çıkması durumunda ise "ikinci pik"le karşılaşmış oluyoruz. İkinci pikler, önlemler kaldırıldığında, örneğin okullar açılıp herkesin sokağa çıktığı durumlarda vaka sayısında yaşanan sıçramayla ortaya çıkıyor.


DW Türkçe'ye konuşan Doç. Dr. Şener ise, saha verileri baz alındığında Türkiye'de ikinci pikin yaşanacağına ihtimal vermiyor. Mayıs başına kadar vaka sayısının 5 binin üzerine çıkacağını öngörmediğini belirten Şener, "İlk olguyu baz alarak 11 Mart'tan sonraki toplam 8-10 haftada bu salgının Türkiye için kontrol altına alınacağını sanıyorum. Modeller bunu söyleyemese bile, saha rakamları bunu söylüyor. İkinci pikin görülme ihtimali modellerde her zaman gösterilir, ama bunu her zaman sahada görmeyiz. Bunu görme ihtimalimiz var. Tahminen Haziran'da olur. ya da olmaz" diye konuşuyor.


Rehavete karşı uyarı: Daha başındayız Koronavirüs vaka sayılarının ikinci bir zirve yapması ihtimali, alınan önlemlerin ne ölçüde devam ettirilebileceğiyle yakından ilgili. Havalar ısınıp halkta sıkı tedbirlerin sürdürülmesine karşı tepkilerin başladığı şu günlerde zirveye ulaştıktan sonra yeni sıçramalar kaydedilmesi tehlikesi büyük.


Vaka sayısının düşüşe geçtiği Almanya'da da hükümet, önlemleri gevşetme baskısı altında. Gerek kamuoyu gerekse siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çevrelerinden gelen taleplere karşı Almanya Başbakanı Angela Merkel Perşembe günü yeniden bir açıklama yaparak, "Daha salgının başındayız. Kırılgan buzun üzerinde yürüyoruz" uyarısında bulundu. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgınla mücadelede olumlu gelişmelerin "bu iş bitti" dedirtmemesi gerektiğini söyleyerek, "Hiçbir iyimser cümle, hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir" ifadesini kullandı.


Şener: Kasım ayında ikinci dalgaya hazır olunmalı Bu uyarıların arkasında bilimsel gerçekler yatıyor. Nitekim ilk zirveyi geride bırakıp vaka sayılarının sıfırlanması durumunda bile tehlike geçmiş sayılmıyor. Bilim dünyası sonbaharda grip mevsiminin başlamasıyla koronavirüste de ikinci bir salgın dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor.


Doç.Dr. Alper Şener, Türkiye'ye ikinci dalganın Kasım ayında geleceğini tahmin ediyor. İkinci dalga için hazırlıklı olunması gerektiği uyarısı yapan Şener, koronavirüsle mücadelede başarının ölçütünü, vaka sayısının sıfırlanmasıyla ikinci dalga arasında geçen zamanın uzunluğu olarak açıklıyor:


"Burada beklenen ve istenen, ikinci dalganın olabildiğince geç gelmesidir. Yani yeni olgu sayısı ne kadar süre sıfır olur ise o kadar başarılısınızdır. Burada beklenen ikinci salgın eğrisi Kasım'dır. Kasım'dan önce ikinci eğri görürseniz yada mevcut salgın Kasım'a kadar devam ederse, kontrolde o kadar başarısız olmuşsunuz demektir."


Sonbaharda çifte salgın tehlikesi ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Salı günü Washington Post gazetesine verdiği demeçte, koronavirüs salgınının önümüzdeki kış, şu anki ilk dalgaya göre daha şiddetli seyredebileceği uyarısında bulunarak yetkililerin normal grip salgını ve koronavirüs pandemisiyle eş zamanlı mücadeleye hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.


Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tıbbi Direktörü Burkhard Göke de, sonbahar aylarında ikinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşılacağı endişesi taşıyor. Alman Focus dergisine konuşan Göke, yaz aylarının ardından ikinci bir koronavirüs dalgasının grip dalgasıyla aynı anda ortaya çıkmasının imkanları zorlayacağı uyarısında bulundu.


"Koronavirüsle işimiz uzun" Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten, Mart ayı başında yaptığı bir açıklamada "Virüsün nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşmasıyla gelişecek bağışıklığın pandeminin sonunu getireceği" hesaplamasıyla dikkat çekmiş, bu sürecin iki yıla yayılması durumunda sağlık sisteminin bu yükü kaldırabileceğini söylemişti.


Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı, epidemiyolog Dr. Karl Lauterbach da, Westdeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Şu an önemli olan yaz aylarına mümkün olduğunca az vakayla girmeyi başarmak. O zaman önce bir yavaşlama göreceğiz, ardından sonbaharda ikinci, güçlü bir dalgayı hesaba katmamız gerekiyor. En az 12 ay koronavirüsle işimiz bitmeyecek" dedi.


ÇOMÜ'den Doç.Dr. Alper Şener, Türkiye'de de koronavirüsün en az bir yıl gündemde olacağı görüşünde. Türkiye'nin kalabalık ve iç içe bir toplum olduğuna işaret eden Şener, "Burada bulaşın daha hızlı olacağını, sürenin daha kısa olacağını düşünüyorum. Biz yasağın bile son dakikasına kadar sokaktaydık. Ben 2021 Mart'ına kadar toplumun çok ciddi bir kısmının virüsle karşılaşmış olacağını düşünüyorum. Ama yüzde vermek zor" diyor.


Koronavirüsle mücadelenin zorluğu, daha önce benzer bir deneyim yaşanmamış olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle uzun soluklu mücadelede tüm uzmanların hemfikir olduğu tek çözüm, aşı bulunana kadar bireysel tedbiri elden bırakmamak.


Beklan Kulaksızoğlu


(c)


Koronavirüs, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:04 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi 23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 02:22:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]