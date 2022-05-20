Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti - Son Dakika
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Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti

20.05.2022 18:36
Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti

9-15 Mayıs tarihleri arasını kapsayan verilere göre Xbox Series S, Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunu geride bıraktı.

Oyun konsolu dendiğinde akla ilk gelen markalardan Xbox ve PlayStation arasındaki rekabet sürüyor. Mart ayında yayınlanan pazar verilerinde, Xbox Series X/S'in 11 yıl aradan sonra ilki başararak, 515 milyon dolar satışla gelir rekoru kırdığı ortaya çıkmıştı. Ezeli rakibi PlayStation 5'in ise bugüne kadar 19,3 milyon adet sattığı açıklanmıştı.

Xbox Series S, Japonya'da PlayStation 5'i geçti

İki şirket arasındaki rekabet, Sony'nin anavatanında çetin bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta yani 9-15 Mayıs tarihlerinde Xbox Series S, 6.120 ünite satarken, PS5 ve PS5 Digital Edition toplamda 2.693 satış gerçekleştirdi.

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Bununla birlikte Xbox Series X, aynı hafta yalnızca 105 adet satarak Series S'in yanına bile yaklaşamamış olsa da, 22 adet satan PlayStation 4'e büyük bir fark attı. Microsoft bu başarıyı son olarak 2014 yılında yakalamıştı. Xbox One, Japonya'da piyasaya sürüldükten sonra PlayStation Vita'dan neredeyse yüzde 50 daha fazla satmıştı.

Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti

Nintendo liderliği devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Nintendo'nun taşınabilir el konsolunun toplam satış sayısının PlayStation 4'ü geçtiği ortaya çıktı. Bu durum 9-15 Mayıs tarihlerinde de değişmedi. Güncel veriler şöyle:

Switch OLED – 35,868

Switch – 20,443

Switch Lite – 9,011

Xbox Series S – 6,120

PS5 – 2,240

PS5 Digital Edition – 453

New 2DS LL – 235

Xbox Series X – 105

PS4 – 22

Bu arada Microsoft ve Sony'nin "oyun abonelik hizmeti" yarışı da tüm hızıyla sürüyor. Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atarak Game Pass'in Android ve iOS sürümüne Fortnite'ı getirirken; Sony ise Nisan ayında PS Plus Essential, PS Plus Extra, PS Plus Deluxe olmak üzere üç plandan oluşan yeni hizmetini duyurdu.

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Kaynak: Shiftdelete

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