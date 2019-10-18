Son Dakika Haberleri: Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nda lig hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nda lig hazırlıkları sürüyor

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nda lig hazırlıkları sürüyor

2 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nda lig hazırlıkları sürüyor, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.


Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin başlamasına 10 gün kaldığını anımsatarak, hazırlıklarının hızlı bir tempoda devam ettiğini söyledi.


Yaklaşık 45 gündür yeni sezona hazırlandıklarını dile getiren Aksoy, "Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah saatlerinde fitness, öğleden sonra salon çalışmaları yapıyoruz. Diğer günlerde ise sadece öğleden sonraları salon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto ile 3 hazırlık maçı yapma fırsatı bulduk. Pazar günü ise Tokat Belediye Plevne ile iki hazırlık maçı oynayacağız. Amacımız, en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir başlangıç yaparak ligde kalıcı olmak." diye konuştu.

Aksoy ayrıca, ligin ilk haftasında 27 Ekim Pazar günü Ankara'daki Başkent Spor Salonu'nda oynanacak Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçına, burada ikamet eden tüm Yozgatlı ve Sorgunlu sporseverleri davet etti.

Sorgun Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:57 Kaynak: AA
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