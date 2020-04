Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı editörlüğündeki "100. Yılında TBMM-Milli Egemenlik Özel Sayısı", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okuyucularla buluştu.



Kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin akademik boyutlarıyla ele alınması amacıyla yayımlanan bu özel sayıda, hakem süreçlerini başarıyla tamamlayan makalelere yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki en önemli adımlardan birisi olan ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin 23 Nisan'a özel "100. Yılında TBMM-Milli Egemenlik Özel Sayısı" için yapılan duyuruya birçok makale gönderildi. Gönderilen makaleler içerisinde altı makale 23 Nisan Özel Sayısı için yayına kabul edildi.



TBMM'nin açılışı akademik olarak ele alındı



Gelen makaleler arasında Mesut Yavaş'ın "Milli Mücadele'nin Sesine Kulak Vermek: Hakimiyet-i Milliye'nin Dilinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı", Dr. Öğr. Üyesi Erhan Yıldırım'ın "Belgesel Filmde Milli Egemenlik ve Örnek Film Çözümlemesi", Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu ve Av. Arb. Sevtap Angun'un kaleme aldıkları "Türkiye'de Siyasi Parti Kapatma Nedeni Olarak "Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü İlkesi", Prof. Dr. Mehmet Levent Yılmaz ve Hüseyin Atakan Keskin tarafından yazılan "Is a Universal Model of a 'Good' National Education System that brings Economic Returns Emerging?" (Ekonomik Getirileri Artıran İyi Bir Ulusal Eğitim Sistemi Evrensel Bir Model Olabilir mi?), Prof. Dr. Erdal Aydoğan'ın "Erzurum Kongre Süreci ve Demokratik Tartışmalar" ile Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli'nin "Avustralya Basınında Türkiye'de Milli Egemenlik (1920-1924)" konulu makaleleri hakem süreçlerini tamamlayarak dergide yayımlandı.



Rektör Çomaklı teşekkür etti



Sosyal Bilimler Dergisinin bu özel sayısının editörlüğünü üstlenen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise yazdığı sunuş yazısında "Çalışmaları ile değerli katkılarını esirgemeyen yazarlarımıza, değerlendirme ve yayın süreçlerindeki desteklerinden dolayı hakemlerimize, editör kurulumuza ve yayın kurulumuza teşekkürlerimizi sunarım. Büyük Millet Meclisimizin 100'üncü yılı hepimize kutlu olsun. Keyifli okumalar dileklerimle" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR