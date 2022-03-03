SOSYAL MEDYA HESABINDA 'CANIM SIKILIYOR' PAYLAŞIMI YAPAN ÖĞRENCİYİ REKTÖR MAKAMINDA AĞIRLADI - Son Dakika
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SOSYAL MEDYA HESABINDA 'CANIM SIKILIYOR' PAYLAŞIMI YAPAN ÖĞRENCİYİ REKTÖR MAKAMINDA AĞIRLADI

03.03.2022 13:05

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hizan Meslek Yüksek Okulu Laborant ve Veterinerlik bölümü öğrencisi Uğur Yakın'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Canım sıkılıyor' paylaşımına cevap vererek, makamına çaya davet etti.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hizan Meslek Yüksek Okulu Laborant ve Veterinerlik bölümü öğrencisi Uğur Yakın'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Canım sıkılıyor' paylaşımına cevap vererek, makamına çaya davet etti.

Hakkari Üniversitesi'nden Bitlis Eren Üniversitesi'ne geçiş yapan ve alışma süreci yaşayan Hizan Meslek Yüksek Okulu Laborant ve Veterinerlik bölümü öğrencisi Uğur Yakın, sosyal medya hesabından, 'Bitlis Eren Üniversitesi'nde ilk günüm çok sıkıcı ve yalnız geçti. İnşallah bundan sonra böyle geçmez. Öyle umut ediyorum' paylaşımında bulundu. Paylaşımı okuyan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, paylaşıma duyarsız kalmayarak, 'Uğur kardeşim yalnız değilsin. Yarın rektörlükte saat 11.00'de seni çaya bekliyorum' yanıtını verdi.

Bu yanıt sonrası öğrenci Yakın, Rektör Elmastaş'ı makamına gitti. Uğur Yakın ile bir süre sohbet eden Rektör Elmastaş Biz de öğrenciydik, üniversite okuduk. Yurtlarda kaldık. Sizin bir derdiniz varsa, biz de bunu kendimize dert ediniyoruz. Öğrencilik süreçlerini çok iyi biliyoruz. Yaptığımız her şey öğrencilerimiz için. Elimizden geldiğince sorunlarınızı dinleyip çözümler üretmek istiyoruz. Öğrencilerimizin her türlü problemlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz dedi.

Öğrenci Uğur Yakın ise, Rektör hocamızın cevap vermesini hiç beklemiyordum. Bu durum çok hoşuma gitti ve beni çok sevindirdi. Sayın Rektörümüz beni çay içmeye davet etti. Rektörümüze ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim diye konuştu. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Rektör Elmastaş, öğrenci Uğur Yakın'a çeşitli hediyeler verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA 'CANIM SIKILIYOR' PAYLAŞIMI YAPAN ÖĞRENCİYİ REKTÖR MAKAMINDA AĞIRLADI
SOSYAL MEDYA HESABINDA 'CANIM SIKILIYOR' PAYLAŞIMI YAPAN ÖĞRENCİYİ REKTÖR MAKAMINDA AĞIRLADI
SOSYAL MEDYA HESABINDA 'CANIM SIKILIYOR' PAYLAŞIMI YAPAN ÖĞRENCİYİ REKTÖR MAKAMINDA AĞIRLADI

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Eren Üniversitesi, Rektör, Bitlis, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYA HESABINDA 'CANIM SIKILIYOR' PAYLAŞIMI YAPAN ÖĞRENCİYİ REKTÖR MAKAMINDA AĞIRLADI - Son Dakika


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