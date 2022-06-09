Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'e soruşturma - Son Dakika
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Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'e soruşturma

09.06.2022 20:15
Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'e soruşturma

Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında bulunulan suç duyuruları üzerine soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında bulunulan suç duyuruları üzerine soruşturma başlatıldı.

Tiktok isimli sosyal paylaşım platformunda çektiği videolarda mizansenle doğum yapan ve videolardan birinde bir bebeği kullanan Gezgin hakkında bir grup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyuruları kapsamında savcılık, şikayetçi olan kişilerin ifadelerini aldı. Ardından Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı.

Mükremin Gezgin, sosyal medya platformu Tiktok'ta bir süre önce "hamile olduğu ve bir erkek çocuğu doğurduğu" mizanseniyle videolar paylaşmıştı.

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Kaynak: AA

Mükremin Gezgin, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'e soruşturma - Son Dakika

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