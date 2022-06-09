Mükremin Gezgin, sosyal medya platformu Tiktok'ta bir süre önce "hamile olduğu ve bir erkek çocuğu doğurduğu" mizanseniyle videolar paylaşmıştı.

Tiktok isimli sosyal paylaşım platformunda çektiği videolarda mizansenle doğum yapan ve videolardan birinde bir bebeği kullanan Gezgin hakkında bir grup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

Mükremin Gezgin, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin'e soruşturma - Son Dakika

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