Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı

Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Demir, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Mahmut Şencan, Et ve Süt Kurumu Müdürü İsmail Atasever, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hayrullah İnce, Besiciler Odası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı ile hayvancılık sektör paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Tarım Müdürü Osman Akar, Erzurum'un 827 bin büyükbaş ve 781 bin küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğu belirtilerek, "Ayrıca sahip olduğu hayvan varlığı potansiyeli ve hayvancılık kültürü nedeni ile özellikle ülkemizin diğer bölgelerine besi materyali temini noktasında söz sahibi illerin başında gelmektedir. Hayvancılık sektörünün sosyolojik, ekonomik temellendirmeleri bağlamında son yıllarda ilimiz de büyükbaş hayvan besi kültürünün yetiştirme ve besilik materyal temin kültürü haline gelmiş ve ilimizde büyükbaş besleme ve onu takip eden kesim süreçlerinde azalmalar gözlenmiştir" dedi.

Toplantıda Erzurum özelinde besi kültürünün tekrar canlanması, küçük aile işletmelerinin tekrar büyükbaş besilik hayvan besleme kültürüne dahil edilmesi, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazar problemlerinin çözülmesi ayrıca daha önce ilimizde uygulanan konuya yönelik projelerin akamete uğrama sebeplerinin tespit edilmesi, bu projelerin olumlu ve olumsuz yanlarının tartışılarak güncel sektörel koşullara uyum sağlayan sürdürülebilir,verimli yeni bir besicilik modelinin geliştirilmesine yönelik olarak bölgesel olarak hayvancılık sektör temsilcilerinin pratik koşullara yönelik tecrübelerinden faydalanılarak Ülke ve Bölge hayvancılığının son yıllarda yaşanan gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı genel kanaatine varıldı.

Toplantıda daha önce 2006 yılında TAREKS tarafından yürütülen TARET projesi ile projenin dönemin koşullarında hayvancılık sektörüne yaptığı olumlu katkılar, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve neden yürütülemediğine yönelik tarım kredi kooperatifleri genel müdürlüğü temsilcileri ile bu projede yer alan yetiştiriciler tarafından genel değerlendirmeler yapıldı. İlgili projenin olumlu yönleri ve olumsuz yönlerinin akademik düzeyde el alınarak güncel hayvancılık işletim sistemleri de değerlendirilerek revize edilmesi, finasmana yönelik olarak gerekli güncel çözümlerin yapılarak sürdürülebilir bölgesel proje haline getirilmesi gerektiği kaydedildi

Toplantıda Erzurum ESK Kombinası ve Şeker Fabrikaları tarafından yürütülen 1980 li yıllarda yürütülen besi projesinin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınarak ilgili projenin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek güncel koşullara göre revize edilmesi bölgeye yönelik yapılacak sözleşmeli besi projesine katkı sağlanmasına karar verildi.

Bölgede yürütülecek projelere yönelik olarak Ziraat bankası Bölge Başkanlığı tarafından finansman noktasında kullandırılacak kredi imkanları, kapsamı ile müracaatlar sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sıkıntılar ve çözüm önerilerine yönelik değerlendirmeler yapılarak küçükbaş hayvancılığa yönelik olarak " Köyümde Yaşamak İçin 1 Sürü Nedenim Var" projesinin yapılacak olan lansmanı ve muhteviyatı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası tarafından Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğine yönelik olarak yapılması planlanan projenin bir benzerinin büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliğine de uyarlanması gerektiği ve bu konuya yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Toplantıya katılan Sektör temsilcileri ile büyükbaş hayvan besiciliği yapan işletme sahipleri hayvancılık ve besi sektöründe yaşanılan sıkıntılarını maliyet ve pazarlamaya yönelik olarak daha önceki yıllarda yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması kesimleri ESK tarafından yapılması fiyat istikrarının sağlanması, işletme girdi maliyetlerinin azaltılması gerektiğini belirterek bölgede tekrar besi hayvancılığı kültürünün daha fazla gelişeceği belirtildi. - ERZURUM

Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı
Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı
Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı

Ziraat Bankası, Erzurum, Tarım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sözleşmeli besicilik değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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