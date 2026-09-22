SPK\'dan piyasaya yeni hamle! Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin kendi hisselerini geri almasına ilişkin yeni bir karar aldı. Düzenlemeyle şirketlerin pay geri alımlarında kullanabilecekleri toplam bedele ilişkin üst sınır, ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacak.

HİSSE GERİ ALIMI NE DEMEK?

Hisse geri alımı, bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor.

SPK'nın aldığı son kararla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin mevcut üst sınır geçici olarak kaldırıldı.

SPK KARARINI DUYURDU

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir."

ÜST SINIR NEYDİ?

Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre şirketlerin geri aldığı payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamıyordu.

SPK'nın yeni kararıyla söz konusu bedel sınırı, ikinci bir duyuruya kadar i-SPK.22.9 sayılı İlke Kararı kapsamındaki geri alımlarda uygulanmayacak.

Başka bir ifadeyle, şirketlerin kendi hisselerini geri almak için kullanabilecekleri toplam tutara ilişkin bu sınır, söz konusu işlemler açısından şimdilik devre dışı bırakıldı.

2025'TE DE GERİ ALIMLAR İÇİN ADIM ATILMIŞTI

SPK'nın 19 Mart 2025'te aldığı İlke Kararı ile payları borsada işlem gören şirketler ve bağlı ortaklıklarına, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere genel kurul kararı olmadan yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatma imkânı tanınmıştı.

Aynı kararla geri alınan payların nominal değerinin sermayenin yüzde 10'unu aşamayacağına ilişkin sınır ile günlük işlem miktarına ilişkin bazı sınırlamaların da uygulanmamasına karar verilmişti.

İlke Kararı kapsamında geri alınan payların, alındığı tarihten itibaren 30 gün boyunca satılamayacağı hükme bağlanmıştı.

ŞİRKETLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yeni kararla birlikte 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında pay geri alımı gerçekleştiren şirketler açısından bir sınırlama daha kaldırılmış oldu.

Şirketlerin geri aldıkları hisseler için ödeyebilecekleri toplam bedele ilişkin üst sınır, SPK'dan ikinci bir duyuru gelene kadar uygulanmayacak.

SPK PİYASADAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

SPK, 17 Eylül 2026 tarihli açıklamasında sermaye piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiğini ve bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını duyurmuştu.

Son kararla birlikte pay geri alımlarındaki toplam bedele ilişkin üst sınırın da ikinci bir duyuruya kadar kaldırılması kararlaştırıldı.