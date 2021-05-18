SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk - Son Dakika

SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk

18.05.2021 06:20

SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculukTolga YILDIRIM- Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması için özel hazırlanan uçakla İzmir'e hareket etti.

SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk

Tolga YILDIRIM- Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması için özel hazırlanan uçakla İzmir'e hareket etti. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu uçak şans getirecek. Aynı uçakla yarın gece kupayla Antalya'ya döneceğiz. Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 55 yıllık tarihinde ikinci kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacağı karşılaşma için İzmir'e hareket etti. Antalya Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle kırmızı beyazlı kulübün Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması yolculuğuna, Corendon Airlines'ın hediye ettiği uçak eşlik etti. Dış yüzeyi Fraport TAV Antalyaspor logosu ve renkleriyle kaplanan, kuyruğunda akrep fotoğrafı bulunan Boeing 737-800 uçağın önünde futbolcular ile teknik heyet fotoğraf çektirdi. Fraport TAV Antalyaspor kafilesi İzmir'e aileleriyle gitti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, ilki başarıp kupayı kazanmayı istiyor. Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, yarın oynanacak maç için futbolculara başarı diledi. Fraport TAV Antalyaspor'a özel bir uçak hazırladıkları için Corendon Airlines'a teşekkür eden Yılmaz, Antalyaspor'un bu uçakla uzun yıllar başarı elde edeceğine inandığını dile getirdi. Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu uçak şans getirecek. Aynı uçakla yarın gece kupayla Antalya'ya döneceğiz. Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, takımın kulüp logosunu taşıyan uçak ile seyahat etmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi. Hem Antalyaspor'a hem de Corendon'a yakışan bir çalışmaya imza attıklarını belirten Karaer, "İnşallah uzun yıllar göklerde Antalyaspor logolu uçağımız hem Antalya'yı hem de Antalyaspor'u tanıtacak. İnşallah bu maç için takıma uğurlu gelir" diye konuştu.

REGNUM CARYA'DA KAMP YAPTILAR

Öte yandan ligin son 2 haftasında güvenli ve hayattan izole bir kamp yapan Antalyaspor futbol takımı, eski başkanları Ali Şafak Öztürk'ün jesti ile kupa finaline de Regnum Carya'da hazırlandı.

Futbolcular, teknik heyet, takımdaki görevliler ve tüm ekibin ailelerini bu süreçte kendi oteli Regnum Carya'da ağırlayan Öztürk, takımın kupa finaline moralli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı oldu.

SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk
SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk
SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk
SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Antalyaspor'da tarihi yolculuk - Son Dakika


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