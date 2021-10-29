SPOR Beşiktaş kafilesi, Hatay'da - Son Dakika

Beşiktaş kafilesi, Hatay'da

İzzet NAZLI/ HATAY,(DHA)- Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak Beşiktaş, Hatay'a geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip, bugün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Hatay'a hareket etti. Saatler öncesinde Hatay Havalimanı'nda yerini alan Beşiktaş taraftarları, takımlarını coşkuyla karşıladı. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse binerken; Beşiktaşlı futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi. Beşiktaş kafilesi daha sonra alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı.

Siyah-beyazlıların, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

" Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira."