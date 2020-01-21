Spor çaykur rizespor, yeni transferleriyle sözleşme imzaladı - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor, yeni transferleriyle sözleşme imzaladı

Fernandes İtalya, Almanya'dan kulüpler ve Başakşehir ile Rizespor benimle ilgilendi ama Trabzonspor'a gönderildim

Boriachuk Buraya başarılı olmaya geldim

RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor, yeni transferleri Ivanildo Fernandes ve Andrii Boriachuk ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan sportif direktör Yılmaz Bal, iki ismi daha kadrosuna kattıklarını hatırlattı. Bal, 'Fernandes geçtiğimiz yıl devre arasında takip ettiğimiz ve stoper bölgesi için istediğimiz bir oyuncuydu ama gerçekleşmedi ve Abarhoun'u aldık. Sezon başı da yine devreye girdik Fernandes için ama Trabzonspor'a nasip oldu. Trabzonspor'dan devre arasında ayrılacağını öğrenince hocamızın isteği doğrultusunda kadromuza kattık' diye konuştu.

FERNANDES İTALYA, ALMANYA'DAN KULÜPLER VE BAŞAKŞEHİR İLE RİZESPOR BENİMLE İLGİLENDİ AMA TRABZONSPOR'A GÖNDERİLDİM

Yeşil mavili takımla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan 23 yaşındaki stoper Ivanildo Fernandes ise yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Abarhoun'nun Rize gelmesinde büyük etkisi olduğunu dile getirerek, 'Rizespor'un daha önce benimle ilgili teklifini de biliyordum ama Sporting işleri biraz karıştırdı. Sezon başında İtalya, Almanya'dan takımlar ve Başakşehir benimle ilgileniyordu ama Trabzonspor'a gönderildim. Bu konuda benim çok fazla tercih hakkım olmadı. Orada tam forma girmiştim ki sakatlık yaşadım ve daha fazla forma şansı bulamadım. Devre arasında sözleşmem bittiğinde Rizespor'un bana olan ilgisinin hala devam ettiğini görünce buraya gelmeye karar verdim. Abarhoun ile telefonla görüştük. Burayla ilgili şehir ve taraftar için çok güzel şeyler söyledi. Ben de bir buçuk sezondur beni isteyen bir kulübe gelmek istedim" dedi.

BORIACHUK BURAYA BAŞARILI OLMAYA GELDİM

Shaktar Donetsk takımından 1,5 yıllığına kadroya katılan Ukraynalı genç forvet Andrii Boriachuk ise buraya başarılı olmak için geldiğini dile getirerek, 'Önemli olan takımımıza yarar sağlayabilmek. Moroziuk da iki sezondur Rizespor'da forma giyiyor ve ben de onun gibi Rizespor'a katkı sağlamak istiyorum. Rize'ye ilk geldiğimde buradaki insanlar beni çok sıcak karşıladılar. Yeni bir takıma katıldığınızda orada sıkı çalışıp formayı kazanmak gerekiyor ve ben de yeni geldim. Çok çalışıp hocamızın vermesi halinde formayı kazanmak istiyorum' şeklinde konuştu.