SPOR Eski hakem Musa Eryılmaz'ın ismi spor tesisine verildi - Son Dakika

SPOR Eski hakem Musa Eryılmaz'ın ismi spor tesisine verildi

MERSİN, (DHA)-

Mersin'de Yenişehir Belediyesi, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Süper Lig hakemlerinden Musa Eryılmaz'ın ismini ilçedeki spor tesisine vererek ölümsüzleştirdi.

Yenişehir Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde yeni açılan bir spor tesisine futbol hakemi Musa Eryılmaz'ın adını verdi. Yenişehir Belediyesi Musa Eryılmaz Spor Tesisi'nin açılış törenine, Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Metin Solunoğlu, Musa Eryılmaz'ın eşi Ülkü Eryılmaz, kızı Beste Eryılmaz, ağabeyi Arif Eryılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, FIFA kokartlı eski hakemler Selçuk Dereli, Vedat Yüksel ve Musa Eryılmaz'ın hakem arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı.

Törende konuşma yapan ve gözyaşlarını tutamayan Musa Eryılmaz'ın eşi Ülkü Eryılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti. Eryılmaz, Musa Eryılmaz; Atatürkçü, eğitime, bilime ve spora çok önem veren idealist, emekçi, dürüst ve zorluklar karşısında yılmayan, baskılara boyun eğmeyen, karşılaştığı olumsuzlar karşısında duygusallığını kaybetmeyen, akıl ve mantık çerçevesinde çözmeye çalışan çok özel bir insandı. Sevgi dolu, neşeli, güler yüzlü ve çok çalışkandı. Sizler onu öğretmenliği ve futbol hakemliği döneminde tanıdınız ben ise onu üniversite öğrencisiyken tanıdım ve çok sevdim. Onu çok erken kaybettik, hayalleri ve idealleri yarım kaldı diye bazen düşünüyorum. Fakat elinden tuttuğu, yoktan var ettiği öğrenciler ve gençler şimdi meslek sahibi oldular. Bazıları milli sporculuktan milli takım antrenörlüğüne yükseldi. Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışıyorlar ve binlerce öğrenci yetiştiriyorlar. Musa Eryılmaz'ın geçmişte kurduğu dostluklar ve anlamlı ilişkileri bizi bugün burada topladı. Sizler birbiriniz için çok değerlisiniz, değerlisiniz ki unutmadınız ve unutturmadınız dedi.

Musa Eryılmaz'ın kızı Beste Eryılmaz ise yaptığı konuşmada, Babamdan, hayatımın her halinde acılarımı ve üzüntülerimiz bir kenara bırakarak çok çalışmayı öğrendim. Her zaman bana 'Meleğim' derdi. Şimdi ise o benim koruyucu meleğim oldu. Babamızın adını burada yaşayacak olmasından ötürü çok mutlu olduk, gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Yenişehir Belediyesi Musa Eryılmaz Spor Tesisi'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından Musa Eryılmaz'ın özgeçmişinin de yazıldığı tesisin tabelasına kırmızı karanfiller bırakıldı.