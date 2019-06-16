Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi

32 dakika önce

SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
Bora Füzesi, DHA, Ali Koç, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]