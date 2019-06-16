SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildi
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SPOR Fenerbahçe'de yönetim ibra edildiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
SPOR Fenerbahçe
'de yönetim ibra edildi
Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA
) - Ali Koç
başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı. Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran
- 31 Aralık
2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.
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