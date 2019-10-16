SPOR Göztepe ile Türkerler'den dev işbirliği

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) -

Süper Lig'de cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe ile Türkerler Holding, 4'üncü yıl için sponsorluk anlaşması imzaladı. Mahall Bomonti İzmir'de düzenlenen organizasyona Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Milletvekili Gürsel Erol, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolcular, efsane kadro ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan imza töreninde Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize şükranlarını ileterek sözlerine başlayan Kazım Türker, 'Mehmetçiğin yolu daima açık olsun, Allah onların yardımcıları olsun. Göztepe'ye verdiğimiz desteğin 4'üncü yılında sayın başkanla Mahall Bomonti'deyiz. 3 yıl önce değerli başkamızla ilk sponsorluk anlaşmasını imzaladık ve zorlu maçların ardında başarılarla dolu 3 yılı birlikte aştık. Biz Göztepe'ye Göztepe de bize uğurlu geldi. Türkerler, İzmir halkının en benimsediği şirket oldu, takımız Süper Lig'e de çıktı. Geçen yıl bu işbirliğinin uzun yıllar süreceğini temenni ediyorum demiştim. 3 yıllık dayanışmayı 4'üncü yılla taçlandırıyoruz' dedi.

Göztepe'nin başarılı olacağından emin olduğunu dile getiren Kazım Türker, 'Göztepe'nin başında geçmişi başarılarla dolu kardeşim var, dostum var. Akıllı, pratik zekalı ve vizyoner bir iş insanı Mehmet Sepil. İş hayatındaki başarılarını, becerilerini Göztepe'ye de aşıladı. İzmir'in gururu olan bu takımı çok iyi yerlere taşıdı, taşımaya da devam ediyor. Kuşkusuz bu başarıda teknik adamlarımızın, futbolcularımızın ve en önemlisi Göztepeli taraftarın etkisi çok büyük. Bu sevgiye her maçta şahit oluyoruz. 2020 Ocak ayında Göztepe ve İzmir, 3 ay sonra bambaşka bir heyecanı daha yaşayacak, yeni stat. Yeni stat değerli oyunculara çok iyi motivasyon olacak, hem de İzmir'e çok yakışacak. İzmir'e bu değeri kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Şunu da vurgulamak istiyorum; Türkerlerin başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde inşaat, sağlık ve yenilebilir enerji alanlarında büyük yatırımları var. Mahall Bomonti İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi, rüzgar ve jeotermal santralleri yatırımlarımız arasında öne çıkanlar' diye konuştu.

Kazım Türkerler sözlerine şu şekilde devam etti 'Bu yatırımlar bölge ekonomisine katkının yanında büyük istihdam yarattı. Yarattığımız istihdam yaklaşım 10 bin kişi. Sadece bu yatırımlardan en büyüğü Bayraklı Şehir Hastanesi 900 milyon Dolar civarında bir yatırım. Bayraklı'nın 2020 Mayıs ayında açılışını hep birlikte yapacağız. İzmir'e son 3 yılda toplam yatırımımız 2 milyar Dolar'a yakın. Tire ve Kiraz rüzgar santralleri Alaşehir jeotermal santralleri ülke için, İzmir için yeşil enerji üretmeye devam ediyor. Ama en özel projemiz içinde bulunduğuz Mahall Bomoti İzmir. Umulandan daha kısa sürede birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İzmir'de spora verdiğimiz desteğin yanı sıra kültür, sanat, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde katkımız sürecek. Sözün özü, inandık ve vazgeçmedik. Göztepemiz'in en büyük destekçisi olduk.'

MEHMET SEPİL 'BU İŞBİRLİĞİ GÖNÜLDEN YAPILIYOR'

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Türkerler Holding'le gönülden işbirliği anlaşması yaptıklarını söyledi. Yıllar önce Kazım Türker ile gönül birlikteliğinin başladığını anlatan Sepil, 'Türkerler gurubuyla, Kazım beyle yaptığım işbirliği sadece sponsorluk ilişkisi değil yıllar önce başlayan gönül birlikteliğini oluşturdu. ilk geldiği yıllarda enerji dalında yatırım yapıyorlardı. Hastanesiyle, Mahall Bomonti'yle çok önemli işlere imza atıldı. Ben de geldiğim 6 yıl önce Göztepe'yi devralmıştım. Kazım bey 1. Lig'de de gelip işbirliği yapmak istediğini, bana yardımcı olmak istediğini söyledi. Bu gönül işbirliği, basit bir sponsorluk anlaşması değil' dedi.

İşbirliğinin 4'üncü yılını yaşadıklarını vurgulayan Mehmet Sepil, 'Bu işbirliği umarım çok yıllar devam eder. İzmirli olarak Kazım beye teşekkür ediyorum. İzmir'e çok önemli yatırımlar yapıyor, çok emekleri var, çok kişiye iş kapısı açtı. İzmir Türkiye'nin en hızlı gelişen şehri. Bunu rahatlıkla söylüyorum İzmir bayrağı Türkiye'de eline aldı, en önde koşan bir şehir. Sporda da öyle olacak. Göztepe ile başladı devamı gelecek. Benim en büyük arzum birden fazla İzmir kulübünün Süper Lig'de oynayabilmesi. Bu zevki hep birlikte yaşayabilmek. Bu sene bizim için, Türkerler için çok önemli sene. Hem burada ciddi bir hareketlenme, yükselme var. Biz de evimize kavuşuyoruz. 95 yıllık Göztepe'nin bir evi yoktu. Bunu nihayet göreceğiz' cümlelerini kurdu.

Göztepe'nin yeni stadının sosyal bir alan olacağını anlatan Mehmet Sepil, 'Burası sadece bir stat değil yaşam merkezi. Şimdiden söylüyorum İzmir deyince aklımıza ne gelirdi, Saat Kulesi gelirdi. İzmir deyince hem Mahall'in yaptığı güzel bina ve stadımız herkesin aklına gelecek. Stat içinde müzeler olacak. Çocuk oyuncak müzesi gibi birçok alanı içinde barındıran sosyal tesis olacak. Önümüzde çok büyük bir taraftar meydanı olacak. Bunun için 12 bin metre kare alan var. Stadımızı İzmirliler'in toplanma yeri olarak planlıyoruz. Türkerler gurubuna teşekkür ediyorum. 4 yıllık işbirliğimiz için bu işbirliğinin ileride devam etmesini gönülden diliyorum. Göztepe ve Türkerler birlikte koşan birlikte düşünülen marka haline gelmiştir' diye konuştu.

AVRUPA'YA EV SÖZÜ

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, imza töreninde Göztepe'nin Süper Lig'i ilk 5 sıra içinde bitirip Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanması halinde tüm takıma Mahall Bomonti projesinden birer daire sözü verdi. Teknik heyet ve futbolcular bu teklifi sevinçle karşılarken Başkan Mehmet Sepil'in, 'O zaman başkan olarak bana da penthouse bir daire düşer' demesi gülüşmelere yol açtı. Sözleşme töreninin sonunda Türker, Sepil, teknik heyet, futbolcular ve kulubun efsane futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi.