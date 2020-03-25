SPOR Milli tenisçilerden Evde kal çağrısı - Son Dakika
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SPOR Milli tenisçilerden Evde kal çağrısı

16 dakika önce

SPOR Milli tenisçilerden Evde kal çağrısıANKARA (DHA) - Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı 14 kural yayınladı.

SPOR Milli tenisçilerden Evde kal çağrısı

ANKARA (DHA) - Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı 14 kural yayınladı. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan, İpek Soylu, Altuğ Çelikbilek, İpek Öz, Melis Sezen ve Ayla Aksu ise Evde kal çağrısında bulundu.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, evde kalmanın önemine vurgu yaprak, 'Küresel bir salgınla ülkemizde de mücadele ediyoruz. Bizim de tüm antrenmanlarımız, turnuvalarımız iptal oldu. Olabildiği kadar evimizde vakit geçirmeye, antrenmanlarımızı evde yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yapabilmemiz, bunu başarabilmemiz gerçekten çok çok önemli. Lütfen gerekmedikçe evden dışarı çıkmayalım, evde kalalım lütfen' dedi.

MARSEL İLHAN BU SÜREÇTE EVDE KALALIM

Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini belirten Marsel İlhan, Dünyada çok ciddi bir salgın var. Lütfen bu süreçte evde kalalım. Umarım yakın zamanda hep beraber güzel günler göreceğiz? diye konuştu.

İPEK SOYLU EVLERİNİZDE SPOR YAPIN

Kapalı ve kalabalık ortamlara girmeden sporu evde yapma çağrısında bulunan milli tenisçi İpek Soylu, 'Koronavirüsü kontrol altına alabilmenin en kolay yollar, ellerimizi bol bol yıkamak ve evlerimizde kalmaktır. Ben de bu süreçte antrenmanlarımı evimde yapıyorum. Bol bol dinleniyorum. Vereceğim tavsiye, evlerinizden çalışmanız, dinlenmeniz ve spor yapmanız' ifadelerini kullandı.

ALTUĞ ÇELİKBİLEK TEDBİRLERE UYALIM

Kurallara uyma vurgusu yapan milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, 'Bugünlerde koronavirüs sebebiyle evlerinizde kalmanız ve devletimizin verdiği tedbirlere uymanız gerekiyor. Bu virüsü kısa sürede atlatıp daha iyi günlerde görüşmek vesilesiyle hoşçakalın' dedi.

İPEK ÖZ UZAK DURALIM, TEMAS ETMEYELİM

Milli tenisçi İpek Öz, Tüm dünya şu an koronavirüsle savaşıyor diyerek, 'Buradaki en önemli görev de bize düşüyor. Olabildiğince hijyene özen göstermeliyiz. Birbirimizden uzak durmalıyız, temas etmemeliyiz. Evimizde kalmalıyız. Ben de sporumu evimde devam ettiriyorum. Size de aynısını öneriyorum. Hepimiz için can sıkıcı bir durum evde durmak ama ne kadar çok kişi evde durursa, bu süre o kadar çok kısalacak. O yüzden buna hepimiz dikkat etmeliyiz' şeklinde konuştu.

MELİS SEZER SAĞLIĞIMIZ İÇİN KURALLARA UYALIM

Evde kalma çağrısı yapan milli tenisçi Melis Sezer, 'Sıkıntılı zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte lütfen yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Evde kalalım ve gerekirse egzersizlerimizi evde yapalım. Bu hepimizin sağlığı için önemli' diye konuştu.

AYLA AKSU LÜTFEN EVDEN ÇIKMAYIN

Milli tenisçi Ayla Aksu, Süreci iyi bir şekilde atlatmak için ülkece ve dünyaca koronavirüs ile mücadele vermekteyiz. Bu süreci en iyi şekilde atlatabilmemiz için evlerimizde kalmak çok büyük önem taşıyor. İhtiyacım olmadığı sürece evden çıkmamaya çalışıyorum ve fiziksel aktivitelerime evde devam ediyorum. Lütfen siz de evden çıkmayın, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatalım. Sağlıkla kalın? dedi.

SPOR Milli tenisçilerden Evde kal çağrısı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:54 Kaynak: DHA

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