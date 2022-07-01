SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

01.07.2022 11:50

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Llig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Llig ekibi Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan Yılport Samsunspor, çalışmalarına devam etti. Antrenman öncesi futbolcular, kulübün 57'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesti. Ardından teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde çalışan futbolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Futbolcular ardından kondisyon çalışması ve yarı alanda maç yaptı. Antrenmana yeni transfer kaleci Jakub Szumski de katıldı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

(FOTOĞRAFLI)

YORUMLAR
500
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Samsunspor, kaleci Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Samsunspor, kaleci Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

Samsunspor, Erciyes, Kayseri, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement