Spor sporting lizbon yardımcı antrenörü ferro maçta çok hata yaptık - Son Dakika
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Spor sporting lizbon yardımcı antrenörü ferro maçta çok hata yaptık

6 saat önce

SPOR Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Ferro: Maçta çok hata yaptık"Turu geçebilirdik"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İstanbul Başakşehir'e 4-1 skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden Sporting Lizbon'da yardımcı antrenör Emanuel...

SPOR Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Ferro: Maçta çok hata yaptık

"Turu geçebilirdik"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında İstanbul Başakşehir'e 4-1 skorla mağlup olarak turnuvaya veda eden Sporting Lizbon'da yardımcı antrenör Emanuel Ferro, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İlk maç ve ikinci maç yorumunda Ferro, "Bu maçta çok hata yaptık. İkinci yarı iyi oynadık ama pozisyonları gole çeviremedik. Hatalarımızdan dolayı iyi bir performans gösteremedik" dedi.

"BAŞAKŞEHİR BASKILI BAŞLADI"

Başakşehir'in ilk yarıya baskıyla başladığını belirten Ferro, "İlk yarı baskıyla başladı ve cevap veremedik. Ofansif anlamda kötüydük. Pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı baskıyı kırdık ve golü bulduk. Duran top ve penaltıdan gol yedik. Penaltı golüyle elendik. Rakibin hakkını vermek istiyorum" diye konuştu.

"TURU GEÇEBİLİRDİK"

Başakşehir karşısında kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Ferro, "Lig sonu bugünkü maça dönecek olursak 4 gol yemek kabul edilebilir değil. Turu geçebilirdik. Tek hedefimiz ligde daha çok maç kazanmak. Kesinlikle ligde de daha iyi olma isteğimiz var" açıklamasında bulundu.

Spor sporting lizbon yardımcı antrenörü ferro maçta çok hata yaptık

Sporting Lizbon, Ferro Döküm, Başakşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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