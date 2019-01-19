Spor Tatvan Gençlik Spor Kulübü'nden Kolombiyalı Futbolcularla İlgili Açıklama

Spor Tatvan Gençlik Spor Kulübü'nden Kolombiyalı futbolcularla ilgili açıklamaÖzcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dolandırıldıkları ileri sürülen Kolombiyalı 2 futbolcu ile ilgili Tatvan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdal Sepet, açıklamalarda bulundu.

Spor Tatvan Gençlik Spor Kulübü'nden Kolombiyalı futbolcularla ilgili açıklama



Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE BİTLİS,(DHA)-



BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dolandırıldıkları ileri sürülen Kolombiyalı 2 futbolcu ile ilgili Tatvan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdal Sepet, açıklamalarda bulundu. Sepet, iddiaların asılsız olduğunu, 2 futbolcudan birine lisans çıkardıklarını diğerini ise ülkesine geri gönderdiklerini belirterek, çıkan asılsız haberler ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



Kolombiya'dan Diyarbakır'a, daha sonra da amatör ligde mücadele eden Tatvan Gençlik Spor Kulübü'nde oynamak üzere Bitlis'e gelen Diego Fernando Ibarguen Largacha ve Jeffrey Sebastian Obando'nun dolandırıldıkları ileri sürüldü. Bu iddialarla ilgili olarak Tatvan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdal Sepet, Jeffrey Sebastian Obando ile birlikte bir açıklama yaptı. Başkan Sepet haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapılan tüm işlemleri belgelerle ispatlayabileceklerini söyledi. İddiaların aksine Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gençlere Tatvan'da sahip çıktıklarını belirten Başkan Sepet, Futbolculardan Sebastian'ın lisansını çıkardık, diğerini ise hocaları beğenmediği için ülkesine geri gönderdik dedi.



Başkan Erdal Sepet, şöyle konuştu Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde bir menajer tarafından Diyarbakır'da iki futbolcunun mağdur edildiği bilgisini aldık. Jeffre Sebastian ve Diego Fernando adlı bu futbolcuları buraya getirdik. Hocamız Sebastian'ı beğendi, diğerini beğenmedi. Biz de 'mağdur olmuştur, burada kalsın destek oluruz' dedik. Barınma, yemek gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Bu sırada resmi işlemlerimizi de sürdürdük. Kendi ülkelerinde lisansları olup olmadığının araştırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na kişi başı 3 bin lira yatırdık. Oturma izni, sigorta ve lisans işlemlerini başlattık. Diego Fernando için lisans çıkartmadık. Amatör bir kulüp olduğumuz için bize maliyeti ağır geldi. Ancak bu süre zarfında barınma, yemek ve harçlıklarını da verdik. Sebastian için lisans çıkardık. Aylık 2 bin lira maaş ödüyoruz. Yapılan bu haberler doğruyu yansıtmadığı gibi bizleri de zan altında bırakmıştır. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulanacağız.



Tatvan Gençlik Spor Kulübü ile anlaşan Jeffrey Sebastian Obando da Tatvan Gençlik Spor'da top oynamaktan mutlu olduğunu, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

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