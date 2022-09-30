SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi - Son Dakika
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SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi

30.09.2022 20:15

SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdiMuammer İRTEM - Semih ŞAHİN - Nevruz İLİMDAROĞLU BURSA,(DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi.

SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN - Nevruz İLİMDAROĞLU BURSA,(DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Şentop'a; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile diğer ilgililer eşlik etti. İlk olarak alanda kurulan stadyuma gelen Şentop, Azerbaycan Karabağ Halk Oyunları Topluluğu'nun atlı gösterisini izledi. Daha sonra alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce ipek tanıtımı için kurulan çadırı ziyaret etti. Okçuluk Vakfı'nca kurulan alanda ok atan Şentop, Katar çadırında ise eline aldığı şahinle hatıra fotoğrafı çektirdi. Resim atölyesini de gezen Şentop, daha sonra izci kampındaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan Şentop, alan gezisini tamamlamasının ardından kentten ayrıldı.(DHA)

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TBMM Başkanı Şentop 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinlik alanını ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinlik alanını ziyaret etti 4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi - Son Dakika
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