Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

07.11.2021 16:58
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten mücadele, ikinci yarıdaki karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Kerem'den aldığı pasla soldan ceza sahasına hareketlenen Mustafa Muhammed'in plase vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

69. dakikada Emre Kılınç'ın geri pasında araya giren Borini, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Bertolacci'yle buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 1-0

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Muhammed kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel, sol çaprazdan kaleye uzak noktada çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

88. dakikada Zukanovic'in kaptırdığı top Diagne'de kaldı. Bu futbolcunun pasında Feghouli şutunu atmak isterken savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı oyuncu yakın mesafeden topu filelere gönderen isim oldu. 1-1

90. dakikada Balkovec'in pasında topla buluşan Pesic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

Karagümrük: Viviano xxx, Hedenstad xxx, Zukanovic x, Burak ? (Adnan dk. 25 xx), Caner Erkin xx, Biglia xxx, Jimmy Durmaz xxx, Ahmed Musa xx (Balkovec dk. 79 x), Borini xxx, Karamoh x (Mehdi Benatia dk. 46 x) (Bertolacci dk. 67 xxx), Pesic x

Yedekler: Utku, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Bahattin Berke

Teknik Direktör: Francisco Farioli

Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Ömer Bayram x, Berkan xx, Emre Kılınç x (Feghouli dk. 70 xx), Cicaldau xx (Morutan dk. 79 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper dk. 79 xx), Babel x (Diagne dk. 79 xx), Halil Dervişoğlu xx (Mustafa Muhammed dk. 63 xxx)

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Işık Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Bertolacci (dk. 69) (Karagümrük), Mustafa Muhammed (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Pesic, Bertolacci, Biglia, Jimmy Durmaz, Caner Erkin, Adnan (Karagümrük), Berkan, Kerem, Nelsson, Fatih Terim (Teknik Direktör) (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Gökhan Kılınçer/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Halil İbrahim Dervişoğlu, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Karagümrük, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana Demirspor, Hatayspor'a 18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi! Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış 18:21 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler 18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı 18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı 17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı 16:24 Aldatıldığını söyleyen katil zanlısı fenomen bakkal tutuklandı
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü 15:02 Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı

Son Dakika Haberleri
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
18:21 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış
18:17 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor
18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
18:13 Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı         
18:27
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti         
18:14
Trafikte yere muz kabuğu fırlattı, arkasındaki sürücü kabuğu alıp aracın içine geri attı Trafikte yere muz kabuğu fırlattı, arkasındaki sürücü kabuğu alıp aracın içine geri attı         
18:01
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
14:21
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 19:03:08. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement