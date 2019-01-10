Spor Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da Başladı
57 dakika önce
Spor Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladıSerkan BARIŞ ÇORUM (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.
Spor Türkiye
Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum
'da başladı Serkan
BARIŞ ÇORUM (DHA
) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası müsabakaları 15 Temmuz Spor Salonu'nda start aldı. Müsabakalara 45 ilden 600 sporcu katıldı. Şampiyonanın açılış programında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Şimdi bütün hedefimiz 2020 Tokyo
Olimpiyatları'dır. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020'de de ay yıldızlı bayrağımızı Tokyo'nun tepesine çıkaracağız ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız dedi. Yarından itibaren final müsabakaları ile devam edecek şampiyonanın 13 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:10 Kaynak: DHA
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