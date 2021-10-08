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Yeni Malatyasporlu Tetteh: "Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig" - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Tetteh: "Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig"

08.10.2021 17:27
Yeni Malatyasporlu Tetteh:

Yeni Malatyaspor'un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, Malatya'da olduğu için kendisini mutlu hissettiğini belirterek, hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor'un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, Malatya'da olduğu için kendisini mutlu hissettiğini belirterek, hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi. Türkiye liginin çok ilginç bir lig olduğunu belirten ve en çok Galatasaraylı Marcao karşısında zorlandığını belirten Tetteh, "Ibrahimovic ve Adebayor örnek aldığım isimler" dedi.

İki sezondur Yeni Malatyaspor forması giyen Ganalı forvet Benjamşn Tetteh, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor'da olduğu için kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Tetteh, "Hedefim Yeni Malatyapor ile büyük başarılar elde etmek. Çünkü bana inandıklarını biliyorum. Beni yeniden transfer etmek için ne kadar efor sarf ettiklerinin farkındayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'deki birkaç kulüpten teklif aldım. Buraya yeniden imza attığımda çok gururlu hissettim. İlk sezonumda bana çok iyi davrandılar ve bana çok saygı gösterdiler. Bence saygı buradaki anahtar kelime. Bence buraya gelmek doğru karar oldu" dedi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK İLGİNÇ VE ZORLU, HERKES HERKESE KARŞI KAZANABİLİR"

Türkiye'den Galatasaray'ın da kendisine önceden teklifte bulunduğunu anımsatan Tetteh, "Ancak eski kulübüm onların teklifini geri çevirmişti. Türkiye'de futbol çok ilginç. Çünkü hangi takımı nasıl yeneceğini asla tahmin edemiyorsunuz. Çok ilginç bir lig. Herkes herkese karşı kazanabilir. Bana büyük bir takımın daha küçük bir takımı kolayca yenebileceğini söyleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK YAŞTA EVİMDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM"

Özel yaşamına ilişkin soruları da cevaplayan başarılı golcü, "Evden çok erken yaşta ayrılmak zorunda kaldım. Sonra menajerim ile beraber çalıştık. Evden ayrılıp başka bir ülkede yaşama fikri benim için biraz zor olmuştu ama bir hayalin varsa fedakarlık yapmalısın. Benim fedakarlığım de evden ayrılmak oldu. FIFA 20 yaş altı dünya kupası yeteneğini gösterebileceğin bir yer. Avrupa'dan ve dünyanın her bölgesinden takımların izlediği bir turnuva. Böylece Avrupa'da oynama şansı elde edebilirsin. Benim için bir kırılma noktasıydı. Çünkü ilk kez yakın bir zamanda döneceğimi bilmeden evimi terk etmiştim" şeklinde konuştu.

"EN ZORLANDIĞIM SAVUNMACI GALATASARAY'DAN MARCAO"

Yeni Malatyasporlu Tetteh, "Avrupa'ya 1-2 aylığına gelmeye alışıktım. Fakat gelip tek başıma yaşamaya başlamak için olgunlaşmam gerekliydi. Bundan dolayı biraz zordu benim için. Gençken Cristiano Ronaldo'yu çok beğenirdim. Zaman geçtikçe, büyüdükçe Adebayor ve Ibrahimovic'i sevmeye başladım. Çünkü ortak noktalarımız olduğunu düşünüyorum. En çok zorlandığım savunma oyuncusu sanırım Galatasaray'dan Marcao olmalı. En çok zorlandığım kaleci ise Trabzon'un kalecisi. Hem geçen sezon hem de bu sezon beni zorladı. Aziz Tetteh ve Afriyie Acquah ile konuştum. Süper Lig'in durumu hakkında genel bilgi aldım. Onlarla konuştuğumda ligin oldukça rekabetçi bir lig olduğunu ve yeteneğini kanıtladığın takdirde en iyi 5 lige gidebileceğin bir yer olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.

Gana'da kendisine en çok ilham veren oyuncuların Michael Essien ve Stephen Appiah olduğunu söyleyen Tetteh, "Hedefim öncelikle Yeni Malatyaspor ile büyük başarılar elde etmek, sonrasında ileriye bakmak. Yakın zamanda Gana Milli Takımı'na çağrıldım. İnanılmaz bir his. Heyecanla bekliyordum umarım bu fırsatı güzel değerlendirebilirim" diye konuştu.

(Numan Güder/iha)

Yeni Malatyasporlu Tetteh: Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig
Yeni Malatyasporlu Tetteh: Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig
Yeni Malatyasporlu Tetteh: Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig

Yeni Malatyaspor, Türkiye, Malatya, Marcao, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyasporlu Tetteh: 'Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig' - Son Dakika


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