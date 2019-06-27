Sporda Şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi komisyonda

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Halkımız müsabakalara keyif almak için gidiyor ancak müsabakalarda güzel futbol ve oyunu konuşmaktan ziyade çocuklar ve aileler oraya gidebilecek mi? gibi konular konuşuyoruz.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Halkımız müsabakalara keyif almak için gidiyor ancak müsabakalarda güzel futbol ve oyunu konuşmaktan ziyade çocuklar ve aileler oraya gidebilecek mi? gibi konular konuşuyoruz. Biz, ailelerin ve çocukların rahat bir şekilde müsabakaları izlemesini istiyoruz." dedi.

Osman Aşkın Bak ve AK Parti'li milletvekillerinin Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.

Toplantı başlangıcında kısa bir konuşma yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, teklif sahibi Bak'a söz verdi.

Komisyon üyelerine spor müsabakalarında tespit edilen kesici ve zarar verici materyallerin olduğu fotoğrafları gösteren Bak, "Müsabakalarda seyircinin sahaya inmesinden tutun, sporcuya atılan kesici aletlere kadar çok üzücü görüntüleri görüyoruz. Ceza alan izleyiciler kimlik ve resmini değiştirerek müsabakaya girmeye çalışıyor. Halkımız müsabakalardan keyif almaya gidiyor ancak müsabakalarda güzel futbol ve oyunu konuşmaktan ziyade 'çocuklar ve aileler oraya gidebilecek mi?' gibi konuları konuşuyoruz. Biz ailelerin ve çocukların rahat bir şekilde müsabakaları izlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce sporda şiddet yasasının çıkarıldığını ancak uygulamada bazı sorunlarla karşılaştıklarını bu nedenle toplumdan gelen talepler doğrultusunda değişiklikler yaptıklarını anımsatan Bak, "Televizyonlarda görmek istemediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle takımların otobüslerle yola çıkmalarıyla başlayan ve müsabakanın yapıldığı sahaya kadar görmek istemediğimiz görüntülerle karşılaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Stat içinde ve dışındaki aksaklara değinen Bak, biletlerin karaborsada satıldığını, bazı izleyicilerin yüzünü saklayarak siyasi mesajlar verdiğini ve müsabakalarda ortaya çıkan olumsuz görüntülerin ülkenin prestijine zarar verdiğine işaret etti.

Osman Aşkın Bak, halkın spordan keyif olması için bu düzenlemeyi yaptıklarını, "spor alanı" tanımı başta olmak üzere, düzenleme çerçevesinde birçok değişiklik yapıldığını belirtti.

Yeni bir düzenleme yapılmasına gerekçe olan olayların yaşanmadığına ilişkin görüşlerin doğru olmadığını anlatan Bak, birçok sahada seyircilerin sahaya çıktığını ve güvenlik kuvvetlerinin olaylara müdahale etmek durumunda kaldığını vurguladı.

Bak, futbol kulüpleri ve federasyon başkanlarıyla toplantılar yaparak görüşlerini aldıklarını, biyometrik yöntem kullanılması talebinin kulüplerden geldiğini vurgulayarak, spor kulüplerine geçen yıl 50 milyon lira yardım ettiklerini, bu yıl 100 milyon lira yardım yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Bu teklife 'İmamoğlu kanunu' diyorum"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, şiddetin sosyolojik, ekonomik ve psikolojik yanları olduğunu belirterek, tarafların toplanma ve güzergah alanlarının spor alanına dahil edilmesini eleştirdi. Tarafların toplanma alanının suç potansiyel alanı olarak görüldüğünü ileri süren Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan gelişmelere değindi.

İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını, taraftarların bu haksızlığa karşı statlarda sesini yükselttiğini iddia eden Aydoğan, sivil itaatsizliğin herkesin hakkı olduğunu kaydetti. Aydoğan, kanun teklifini eleştirerek, "Bu kanuna 'Ekrem İmamoğlu kanunu' diyorum. Seyircilerin tezahüratları ruhumuz okşadığı zaman bir şey demiyoruz ama beğenmediğimiz tezahüratlar yapıldığında sert tepki veriyoruz. Vatandaşlarımızın barışçıl mesajlar verdiği ortamları terör ortamı olarak görülmesini doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, düzenleme ile spor sahalarına biyometrik yöntemler ve kimlik doğrulama sistemi ile girileceğini bunun da kişisel verilerin saklanması açısından Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, spordaki şiddetin toplum üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu, sahaların toplumsal sorunların yansıdığı alanlar haline geldiğini belirtti.

Öztürk, Türkiye'nin spor kültürü noktasında arzu edilen düzeye ulaşmadığını belirterek, "Yapılan araştırmalarda ülkemizde spora aktif olarak katılanların oranının binde 75 olduğu ortaya çıktı. Bu oran gelişmiş ülkelere göre çok düşük bir oran. Spor eğitimi ve kültürü noktasında eksiklikleriniz var." dedi.

Ceza alan yöneticilerin cezalı olduğu süre içerisinde hiç bir müsabakaya alınmaması gerektiğini kaydeden Öztürk, spor mahkemelerinin kurulmasını da istediklerini aktardı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de spor toplumun bütün kesimlerini bir araya getiren bir ağ olduğunu, ancak sporun bugün bu işlevi göremediğini savundu. Erel, sadece sporda değil toplumun her kesiminde şiddetin görüldüğünü, bunu önlemenin yolunun da herkeste sevgiyi ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek olduğunu belirtti.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ise hükümetin, yasa yaparken ilgili kurum, kuruluş ve akademisyenlerin görüşlerini almadığını savundu.

Koç, bütün spor alanlarını ilgilendiren bir yasa teklifinin hazırlanması gerektiğini belirterek, "Statlarda 'Kürtler dışarı' şeklinde pankartlar asılıyor. Amedspor, 'çocuklar ölmesin' pankartı ile stada girdiği için ceza aldı. Türkiye'de barışı tesis etmediğimiz sürece hangi yasayı yaparsak yapalım şiddeti önleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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