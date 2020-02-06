Sri Lanka'nın 72. Bağımsızlık Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka'nın 72. Bağımsızlık Günü - Son Dakika

Sri Lanka'nın 72. Bağımsızlık Günü

6 saat önce

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Türkiye'nin, ülkesinin uluslararası ortakları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Sri Lanka'nın zor zamanlarında her zaman gerçek dostluğunu bizlere göstermiştir.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Türkiye'nin, ülkesinin uluslararası ortakları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Sri Lanka'nın zor zamanlarında her zaman gerçek dostluğunu bizlere göstermiştir." dedi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, ülkenin bağımsızlığının 72. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve siyasetçi katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Elazığ'daki deprem ile Van'daki çığda hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından başladı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 72. yılını kutlayarak, 16 Kasım'daki Sri Lanka Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının Sri Lanka halkına hayırlı olmasını diledi.

Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerekse parlamento seçimlerinin Sri Lanka halkının refahına katkı vermesini dilediğini belirten Gök, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de olumlu bir seyir izleyeceğine canıgönülden inandığını vurguladı.

"Uluslararası ortaklarımız arasında Türkiye'nin özel bir yeri var"

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen de Sri Lanka hükümeti adına İstanbul'da yaşanan uçak kazası ve Van'daki çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Demokratik geleneklere bağlı Sri Lanka halkının geçen kasım ayında yeni cumhurbaşkanını seçtiğini aktaran Rizvi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ekonomik kalkınma yolunda adım atarken, aynı zamanda ülkesinin istikrarını da korumak için gayret sarf ettiğini söyledi.

Rizvi, Sri Lanka'nın yeni cumhurbaşkanı ve hükümetinin, Türkiye ile mevcut ilişkileri yeni bir düzeye taşımaya hazır olduğunu belirterek, "Sri Lanka ve Türkiye arasındaki ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Yıllar boyunca iki ülkenin tarihinde de birçok dönüm noktası olmuştur. Türkiye, Sri Lanka'nın zor zamanlarında her zaman gerçek dostluğunu bizlere göstermiştir. Bugün bu vesileyle sizlerin huzurlarınızda ülkeme verilen destek ve gösterilen dayanışma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesinin ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Sri Lanka'nın 72. Bağımsızlık Günü

Sri Lanka, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 06:02:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka'nın 72. Bağımsızlık Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]