Son Dakika Haberleri: Stem Makers Fest/expo 2019" Adıyaman Etkinliği

Stem Makers Fest/expo 2019" Adıyaman Etkinliği

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), Hacettepe Üniversitesi STEM Makers Lab ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hazırlanan "STEM Makers Fest/Expo 2019 " etkinliği, bilim meraklılarını Adıyaman'da bir araya getirdi.

Stem Makers Fest/expo 2019
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), Hacettepe Üniversitesi STEM Makers Lab ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hazırlanan "STEM Makers Fest/Expo 2019 " etkinliği, bilim meraklılarını Adıyaman'da bir araya getirdi.

Daha önce Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım alanlarında 35 farklı atölye çalışması yapıldı.

Üniversitelerden gelen akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte gençler, sergi salonlarındaki "STEM" ve "Maker" alanlarında gün boyunca bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Jen Curatola Wozniak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, STEM konusuna çok önem verdiklerini söyledi.

Wozniak, "Genç insan ve genç kızlarımızın STEM konusunda eğitilmesini ve onların yönlendirilmesini istiyoruz. STEM ve eğitim konuları, bazı problemlerin üstesinden gelebilmemiz için çok önemli ve değerli. Bu yüzden burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Partner olmaktan, gelecek nesil mühendislerine, bilim insanlarına destek olmaktan dolayı çok memnunuz." dedi.

Eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ve atölyelerle, katılımcıların STEM alanlarındaki ilgilerini güdülemek ve canlı tutmak amacıyla düzenlenen STEM Makers Fest/Expo 2019, yarın sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı Mansur Yavaş'tan Özhaseki'ye Boydak Göndermesi! Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı Trump, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanıyan Belgeyi İmzalamaya Hazırlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 18:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stem Makers Fest/expo 2019" Adıyaman Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]