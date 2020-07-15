Stjepan Tomas görüşmek için Rize'ye geliyor - Son Dakika

Stjepan Tomas görüşmek için Rize'ye geliyor

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından hemen harekete geçen yönetim, daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ı Rize'ye davet etti.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından hemen harekete geçen yönetim, daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'ı Rize'ye davet etti.

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman dün görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ı görüşmek için Rize'ye çağırdı. Yönetimle görüşme yapacak 44 yaşındaki teknik adamın anlaşma sağlanması halinde ligde kalan 2 maç ve gelecek sezonun planlamasında yer alacağı öğrenildi.

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Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor.

Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atarsa gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.

Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.


Stjepan Tomas, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stjepan Tomas görüşmek için Rize'ye geliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • yunus korkmaz,viyana avusturya: Stjepan tomaz bence çok iyi bir fikir,memedali karaca ile buisi başarıya getireceklerine inanıyorum,yabanci olması iyidir,torpille adam oynatmaz,hangisi iyi oynarsa onu oynatır kanaatindeyim.. bu maçta ne olur birlik beraberlik olalım,bütün kirginliklari unutalım vazife taksimi yapıp bu maçı alalım,hepimiz rizeliyiz,elestiriyi sonraya bırakalım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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