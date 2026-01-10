Stockholm'de Gazze ve Venezuela Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Stockholm'de Gazze ve Venezuela Protestosu

Stockholm\'de Gazze ve Venezuela Protestosu
10.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze'deki saldırılar ve Venezuela'ya askeri müdahale protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesiyle İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkoymasını protesto etti.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'de gıda kıtlığına son verilsin", "Venezuela'da savaşa hayır, barışa evet", "Amerikan emperyalizmini durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve ABD'nin Maduro ile eşini serbest bırakmasını istedi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Sigrun Meder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin kaçırılmasını kınadıklarını söyledi.

Filistin'de soykırımın devam ettiğini belirten Meder, "Filistin'de gözlerimizin önünde gerçekleşen bu korkunç soykırıma tanık olurken, fırtınalarda çadırların nasıl yıkıldığını görüyoruz. Şu an Gazze'de sözde bir ateşkes olmasına rağmen hem bombalamalar devam ediyor hem de çok sayıda insan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka saygı duyulmayan bir dönemden geçildiğini kaydeden Meder, "Uluslararası hukuka uymaya zorlanan tek ülke Rusya, ancak söz konusu ABD, Batı veya İsrail olduğunda istediklerini yapabiliyorlar ve uluslararası hukuk görmezden geliniyor. Bizler, sokaklarda ve meydanlarda uluslararası hukuku savunanlarız. Demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz. Filistin'in yanındayız, Venezuela'nın yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Stockholm, Venezuela, Orta Doğu, Güncel, Gazze, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de Gazze ve Venezuela Protestosu - Son Dakika

Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:12:39. #7.11#
SON DAKİKA: Stockholm'de Gazze ve Venezuela Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.