SÜ'den hakim ve savcı adaylarına eğitim desteği - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında eğitime yönelik iki iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, anlaşma çerçevesinde, 'Tezsiz Yüksek Lisans ve Eğitim İş Birliği' ile 'Yabancı Dil Öğretim Protokolü'nün hayata geçirileceği bildirildi.

Açıklamada, bu iki protokol çerçevesinde Konya Adliyesi'nde görevli hakim, savcıların yanı sıra hakim ve savcı adaylarının da Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca verilecek "Kamu hukuku" ve "Özel hukuk" tezsiz yüksek lisans programları ile yabancı dil eğitiminden (240 saat) faydalanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, törendeki ifadelerine yer verilen Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuk Üniversitesi'nin geçmişi, bugünü ve geleceğiyle Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti.

Selçuk Üniversitesiyle personelin eğitimi konusunda da bire bir devam eden ilişkileri olduğunu vurgulayan Solmaz, şunları kaydetti:

"SÜ Hukuk Fakültesi ile zaten iyi bir ilişkimiz bulunuyor. Devletimizin, kurumlarımızın en güzel yatırımlarından birisi de kişiye yapılan yatırımdır. Bunun devam etmesi konusunda Adalet Bakanlığımız yıllardır çok güzel çalışmalara imza atıyor. Yerelde de bu çalışmaların taçlandırılması anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu bakımdan, bugün imzalayacağımız protokollerin haricinde, personelimizin vatandaşlarımızla olan diyaloğunu en iyi noktaya getirebilmek için sayın rektörümüz ve SÜ İletişim Fakültesi Dekanımızla görüştük. Vatandaşımıza, Konya halkımıza en iyi hizmeti verebilmek anlamında da özellikle etkin iletişim ve beden dili, öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi konularda da personelimizi destekleyeceğiz. Yabancı dil öğretimi ve tezsiz yüksek programlarına yönelik imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Rektörümüz ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da eğitime destek konusunda imzalanan protokollerin bölge ve kurumların kalkınması ve gelişmesinde önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Selçuk Üniversitesi'nin bölgenin gelişmesinde öncü bir üniversite rolüne sahip olduğunu anlatan Aksoy, "Üniversitemiz adına Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan protokolün layıkıyla yerine getirileceği inancındayım. Üniversitemiz haliyle bölgenin lokomotifi durumunda. Bölgesindeki diğer üniversiteleri de bünyesinden çıkarmış büyük bir üniversite. Hukuk Fakültemiz üzerinden mezun ettiğimiz birçok öğrencimiz, bölgede, bakanlıklardan devletin üst kademelerine kadar önemli pozisyonlarda görevlerini sürdürmektedirler. Halen, Türkiye'de üst sıralarda hakim, savcı sınavlarına kadar kazandıran bir hukuk fakültesine sahibiz. Bununla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.