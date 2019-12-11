Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı - Son Dakika

Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

6 saat önce

(Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTIAli AKSOYER-Harun UYANIKİSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük...

(Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTI

Ali AKSOYER-Harun UYANIKİSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 35.50 ölçüldü. Çevre sakinleri daha önce balık avladıkları alanların adeta mera haline geldiği ve hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Büyükçekmece Baraj gölü su havzasında ise düşen su seviyelerinin ardından, zamanla su altında kalan yapılar ortaya çıktı. Yapılar havadan da görüntülendi.

DOLULUK ORANI 35.58 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, Bu günkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi. Doluluk oranı, bu tarihte son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı tarihte 2013 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 38.71 olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10 Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 2010 yılında yüzde 71.57 olarak kayıtlara geçmişti.

BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANLAR MERA OLDU

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı da kurak geçen sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 35.65'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Düşen su seviyeleriyle birlikte daha önce suların altında olan bazı yapılar da gün yüzüne çıktı.

HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ

Bölgeye 15 yıldır geldiğini anlatan Mustafa Yılmaz 15 yıldır böyle manzara görmedik. Geçen sene buralarda balıklar yüzüyordu. Şimdi aynı alanlarda hayvanları güdüyorlar. Her geçen gün su seviyesi daha da düşüyor. İnşallah kar ve yağmur yağmaya başlar. dedi.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli yüzde 31.28, Papuçdere yüzde 3.51, Sazlıdere yüzde 34.43, Büyükçekmece yüzde 35.65, Alibeyköy yüzde 38.14, Terkos yüzde 52.05, Kazandere yüzde 3.86, Elmalı yüzde 62.04, Darlık yüzde 40.59, Istarancalar yüzde 20.99

Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi
İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Son Dakika Haberleri
19:45 Muğla-yağmur, bodrum'da etkili oldu - Son Dakika
19:44 22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı - Son Dakika
19:44 Köpeğe çarpan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı - Son Dakika
19:42 Türkiye ile Kuveyt arasında askeri iş birliğini geliştirme görüşmeleri - Son Dakika
19:40 Muğla bodrum'da fırtına - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:49:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]