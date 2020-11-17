Su taşkınlarıyla anılan Limonlu Deresi'nde temizlik çalışması - Son Dakika

Su taşkınlarıyla anılan Limonlu Deresi'nde temizlik çalışması

Mersin'de kış aylarında yaşanan su taşkınları ile sıklıkla gündeme gelen Limonlu Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesinden geçerek Akdeniz'e ulaşan, kış aylarında yaşanan su taşkınları ile sıklıkla gündeme gelen Limonlu Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı.

İçindeki moloz, toprak, kargı ve ağaçlar sebebiyle su akıntısının önü tamamen kapanan Limonlu Deresi'nde AK Parti Erdemli İlçe Teşkilatı'nın girişimleri ile DSİ tarafından iş makinalarıyla temizlik çalışması başlatıldı. AK Parti Erdemli İlçe Başkan Vekili Ziya Şimşek yaklaşık 10 gün sürecek çalışmayı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerinde inceledi.

Limonlu veya Lamas adıyla bilinen derenin havzasında sel ve su taşkınlarının kış aylarında sıklıkla yaşandığını ifade eden Şimşek, "Lamas Deremizin içinde yetişen kargılar, otlar ağaçlar sebebiyle kışın yağmur, daha sonra da yüksek kesimlerde karların erimesi neticesinde ova içerisinde taşkınlar meydana gelmekteydi. Bu taşkınlar ise 3 bin dönümlük tarım arazisini mağdur etmekteydi. 3 bin dönümlük arazide muz seraları, limon ağaçları ve yerleşim yerleri zarar görmekteydi. Vatandaşlarımızın bir mağduriyeti vardı" dedi.

Gerek muhtarlık, gerekse sulama kooperatifi ve vatandaşların talebi doğrultusunda bu mağduriyetin giderilmesi için ilçe yönetiminin girişimlerde bulunduğunu aktaran Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekillerinin öncülüğü ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın talimatlarıyla DSİ tarafından derenin temizliği için çalışma başladığını dile getirdi.

Şimşek, "Yaklaşık 10 günlük bir çalışma öngörülmektedir. Şuan suyun debisinin az olması sebebiyle kolay bir çalışma yürütülmektedir. Kışın yağacak yağmur veya kar sularının ovayı basması, ovada bir mağduriyete sebebiyet vermesinin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bakanımıza, Mersin milletvekillerimize, teşekkür ediyoruz. Bölge halkımızın mağduriyetlerinin önlenmesi noktasında kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.