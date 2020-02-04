SUBÜ'de bahar dönemi ilk derslerle başladı - Son Dakika
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SUBÜ'de bahar dönemi ilk derslerle başladı

19 dakika önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 'nde (SUBÜ) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı fakülte ve meslek yüksek okullarında gerçekleştirilen ilk ders etkinlikleriyle başladı.

SUBÜ'de bahar dönemi ilk derslerle başladı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 'nde (SUBÜ) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı fakülte ve meslek yüksek okullarında gerçekleştirilen ilk ders etkinlikleriyle başladı.


Bu kapsamda dönemin ilk derslerinde alanında önde gelen isimler ve sektör temsilcileri öğrencilerle buluştu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Eski Genel Müdürü İsa Apaydın Teknoloji Fakültesi'nde, Sakarya Barosu Başkanı Avukat Abdurrahim Burak Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ise Karasu Meslek Yüksekokulu'nda ilk ders etkinliğinin konuğu oldu. TCDD Eski Genel Müdürü İsa Apaydın Teknoloji Fakültesinin ilk ders etkinliğinde ulaştırma alanındaki yenilikler ve gelişmelere ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Mühendislik bilgilerinin demiryolu ve ulaştırma teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki önemine dikkat çeken Apaydın, yerli tren sistemlerinin de bu yetkinliklerle üretildiğini, böylelikle ithalattan ihracata evrilen bir trend yakalandığının altını çizdi. Yeni gerçekleştirilen yatırımlar ve sektördeki yeni iş imkanlarına da değinen, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Apaydın'a etkinlik sonunda Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay tarafından plaket ve tablo takdim edildi. Kaynarca'da bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Bahar Yarıyılı'nın ilk dersini Sakarya Mobilya İmalatçıları Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi (SAMİKOP) Başkanı Lütfü Sunman verdi. 'İş Hayatından Kesitler' isimli bir sunum gerçekleştiren Sunman iş hayatındaki tecrübelerini paylaşarak alınacak diplomanın yanında yabancı dil bilgisinin önemine ve öğrencilik sürecindeki iş deneyimine de vurgu yaptı.


Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, öğrencilere baroların görevleri ve avukatlık mesleği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca mevzuata ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Karasu Meslek Yüksekokulu'ndaki ilk ders etkinliğinde ise Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı öğrencilerle bir araya geldi. 'Karasu'nun Bugünü ve Geleceği' başlığı altında öğrencilere belediye hizmetleri ve yatırımlarına ilişkin çeşitli bilgiler veren Başkan Sarı, okul yönetimi ile birlikte öğrencilerin talep ve isteklerini de değerlendireceklerini ifade etti.


Spor Bilimleri Fakültesi'nin ilk dersi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere ve sportif faaliyetlere yönelik yapılan çalışmalara, hizmetlere ve spor alanlarının arttırılmasına yönelik yatırımlara değinen Aykaç, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile yapılan kurumsal iş birliğine ilişkin detaylar da paylaştı. Sunum sonunda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, İlhan Aykaç'a plaket takdim etti.


SUBÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu'ndaki ilk ders etkinliğine İş Adamı Mehmet Tok konuk oldu. Öğrencilerle hayat tecrübesini paylaşan Tok, iyi bir meslek edinmenin, toplumsal değerleri özümsemenin ve kültürü öğrenmenin önemine dikkat çekti. Geniş boyutlu düşünme ve hayatta cesur olma noktasında tavsiyelerde bulundu. Yapımında büyük maddi katkıda bulunduğu Sapanca Meslek Yüksekokulu'nun hayatındaki en güzel kazanım olduğunu vurgulayan Tok'a ders sonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Oğuz Türkay tarafından plaket takdim edildi.


Geyve Meslek Yüksekokulu'ndaki ilk ders etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) Yetenek Uzmanı Pınar Başol, 'İşte Fırsat Eşitlikleri' konulu bir sunum gerçekleştirerek öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulundu. Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nda ise ilk ders etkinliğinin konuğu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş oldu. Sektörde edindiği 40 yıllık deneyiminden öne çıkanları öğrencilerle paylaşan Şahinbaş, ayrıca merak edilen soruları cevaplandırdı.


Akyazı Meslek Yüksekokulu'nda ilk ders etkinliği daha önce çeşitli kurumlarda İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Erol Koç ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapan Sinan Gül'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Eğitimde gelişen teknoloji ile birlikte farklı noktalara gelen kurumlardaki insan kaynakları yönetimi ve kent estetiği ile farklı mimari uygulamalar üzerine bilgiler paylaşan katılımcılara etkinlik sonunda Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hasan Ali Özdemir tarafından teşekkür belgesi takdim etti. - SAKARYA

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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