Avustralya didik her yerde arıyordu! Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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Avustralya didik her yerde arıyordu! Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı

01.02.2023 14:29

Cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan Avustralya polisi tarafından her yerde aranan Masood Zakaria, Bodrum'da yakalandı. Zakaria'nın, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

Suç örgütü lideri Masood Zakaria (27), 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi.

BALIKÇI TEKNESİ İLE KAÇMIŞ

Zakaria'nın, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştığı öğrenildi.

Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum'da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria'nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Avustralya, İstanbul, Bodrum, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya didik her yerde arıyordu! Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya didik her yerde arıyordu! Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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