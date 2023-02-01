Avustralya didik her yerde arıyordu! Suç örgütü lideri Masood Zakaria Bodrum'da yakalandı

AK Partili vekillere çok kızdı: Bu sıradan bir olay değil, millet size hakkını helal etmez

Suç örgütü lideri Masood Zakaria (27), 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldığı öğrenildi.

BALIKÇI TEKNESİ İLE KAÇMIŞ

Zakaria'nın, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştığı öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum'da Cumartesi günü lüks bir villaya düzenlenen operasyon ile yakalanan Zakaria'nın, Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.