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Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor - Son Dakika

Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor

02.01.2022 09:44

Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor 2021 yılında Bursa'da 3 bin 546 kişi gözaltına alınırken, bin 599 kişi tutuklandı İşlenen 51 cinayette 117 kişi gözaltına alındı, 78 kişi tutuklandı, faili meçhul olay sayısı sıfıra indirildi 2 bin 313 asayiş olayı aydınlatıldı Çalıntı 630 otodan 536'sı...

Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor

2021 yılında Bursa'da 3 bin 546 kişi gözaltına alınırken, bin 599 kişi tutuklandı

İşlenen 51 cinayette 117 kişi gözaltına alındı, 78 kişi tutuklandı, faili meçhul olay sayısı sıfıra indirildi

2 bin 313 asayiş olayı aydınlatıldı

Çalıntı 630 otodan 536'sı bulundu, 300 kişi gözaltına alınırken, 143 kişi tutuklandı

KADES uygulamasına 74 bin 100 kadın kayıt yaptırırken, uygulamadan ihbarda bulunan 8 bin 65 kadına şiddet önlendi

Farklı suçlardan aranan 3 bin 60 kişi yakalanarak cezaevine konuldu

BURSA - Bursa'da 2021 yılında meydana gelen asayiş olaylarında 2 bin 313'ü aydınlatıldı. İşlenen 51 cinayette 117 kişi gözaltına alınırken, 78 kişi tutuklandı. Faili meçhul olay sayısı ise sıfıra indirildi. Çalıntı 630 otodan, 536 tanesi bulundu. 300 kişi gözaltına alınırken, 143 kişi tutuklandı. KADES uygulamasını Bursa'da 74 bin 100 kadın kullanırken, ihbarda bulunan 8 bin 65 kadına şiddet önlendi. Farklı suçlardan aranan 3 bin 60 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında meydana gelen asayiş olaylarıyla alakalı 3 bin 546 kişi gözaltına alınırken, bin 599 kişi tutuklandı. Bursa'da meydana gelen 51 cinayetle alakalı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 117 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden adliyeye çıkarılan 78 kişi tutuklandı.

Yıl içerisinde meydana gelen cinayetlerden birinde, Cinayet Büro dedektiflerinin dikkatli çalışmaları takdir topladı. Radyo programcısı Hazım Özsu'yu radyo programında sarf ettiği bazı ifadeleri beğenmediği için öldürdüğünü belirten katil zanlısının, iz bırakmamak için takip ettiği kaçış rotası, 322 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelenerek belirlendi. Ekipler, cep telefonunu kapatıp evde bırakan zanlının, olay yerine sadece 8 kilometre ve 18 dakika mesafedeki evine, izini kaybettirmek için 1,5 saatte 6 farklı ticari araç kullanarak gittiğini belirledi. Evine girdiği ana kadar zanlının kameralardan izini süren polis, Halil N.'yi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Kapıyı çalan polis ekiplerini karşısında gören Halil N., "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu.

KADES uygulamasına 74 bin 100 kadın üye oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasına Bursa'da 74 bin 100 kadın kayıt oldu. Yıl içerisinde düşen ihbarlar sonucu 8 bin 65 kadının şiddete maruz kalması önlendi. Aynı şekilde Hayvan Durum İzleme uygulaması sonucu gelen 586 ihbar değerlendirildi. 845 hayvana uygulanan şiddet önlenerek, sahipsiz hayvanlara destek olundu.

Farklı suçlardan aranan 3 bin 60 kişi yakalandı

Asayiş denetimleri, uygulamalar ve yunus ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 3 bin 60 kişi yakalandı. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 20 yıl üzeri 45, 10 yıl üzeri 243, 5 yıl üzeri 470 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kumar ve fuhşa 1 milyon lira ceza

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 175 kumarhaneye suçüstü baskın yapıldı. Kumar oynatan 771 şahsa toplam 1 milyon 30 bin lira para cezası yazıldı. Bursa ve İstanbul'da şafak vakti 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi ile fuhşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı. Polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınların ifadesi alınırken, yabancı uyruklu olan 11 kadın sınır dışı edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi. Operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

630 çalıntı otodan 536'sı bulundu, 300 kişi gözaltına alındı, 143 kişi tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 630 çalıntı oto ihbarı değerlendirildi. Güvenlik kameraları sayesinde çalıntı otolardan 536 tanesi bulunarak sahiplerine teslim edildi. 300 kişi gözaltına alınırken, 143 kişi tutuklandı.

Toplam 393 yankesicilik, dolandırıcılık ve kapkaç olayının tamamı aydınlatıldı. 631 kişi gözaltına alınırken, 193 kişi tutuklandı. Ev ve iş yerinde meydana gelen 685 hırsızlık olayında 684 tanesi aydınlatıldı. 588 kişi gözaltına alınırken, 358 kişi tutuklandı. Bursa'da sahipleri tatildeyken girdikleri evden 50 bin liralık ziynet eşyası çalarken evdeki bebek kamerasına yakalanan silahlı hırsızlık çetesi, Bursa polisinin İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde yaptığı eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.

Sahibinden.com sitesi üzerinden satılık araçların ikiz plakasını çıkarıp kiraladıkları aynı marka model araçlara takarak 3 ilde hırsızlık yapan çete, Bursa polisinin amansız takibi sonrası yakayı ele verdi. Bursa'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda şafak vakti 50'ye yakın ikamet ve depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi İstanbul, 15 kişi ise Bursa'da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin polis görev aldı.

Operasyonda 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 işyerinde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu tespit edilen antikalar, saat, kamera, matkap, iş makinesi, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu, av tüfeği, 4 tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca fişeği, çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet otomobil, 1 adet ATV, 1 adet motosiklet ele geçirildi. Ayrıca Bursa'da meydana gelen yağmalama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp olaylarından 700'ü aydınlatılırken, 150 kişi tutuklandı.

Yunus timleri affetmedi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından 77 bin vatandaş sorgulandı. 531 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 545 silah, 2 kilo esrar, 2 kilo metamfetamin, 1 kilo selvi diye tabir edilen uyuşturucu, 4 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Yaya olarak görev yapan ve halkın arasında bulunan güven timleri ise 28 olaya suçüstü müdahale etti.

Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor
Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor
Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor

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Tragger, Asayiş, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suçlular Bursa polisinden kaçamıyor - Son Dakika


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