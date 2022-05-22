Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz

Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, güvenlik güçlerinin protestoculara aşırı güç kullanmaya devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.

3'lü mekanizmadan yapılan ortak bildiride, "21 Mayıs'ta 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı gösteriler de dahil olmak üzere protestolarda aşırı güç kullanılması konusunun devam etmesinden derin endişe duyuyoruz. "ifadeleri yer aldı.

Bildiride, "Üçlü mekanizma, yetkililere, şiddeti durdurma, tüm tutukluları serbest bırakma, tüm gözaltıları durdurma, olağanüstü hali kaldırma ve tüm şiddet olayları hakkında güvenilir soruşturmalar yürütmesi için her zaman çağrı yaptı." denildi.

Mekanizma, uygun şartların hazırlanmasının siyasi sürecin başarısı için kritik olduğunu ve bunun hızla yapılması gerektiğini kaydetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 96 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için Anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.Üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuş, 13 Mayıs'ta dolaylı görüşmelere başlanmıştı.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk da istifa etmişti.