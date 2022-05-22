Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz

22.05.2022 23:53
Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz

Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, güvenlik güçlerinin protestoculara aşırı güç kullanmaya devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.

Sudan'da Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, güvenlik güçlerinin protestoculara aşırı güç kullanmaya devam etmesinden derin endişe duyduklarını belirtti.

3'lü mekanizmadan yapılan ortak bildiride, "21 Mayıs'ta 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı gösteriler de dahil olmak üzere protestolarda aşırı güç kullanılması konusunun devam etmesinden derin endişe duyuyoruz. "ifadeleri yer aldı.

Bildiride, "Üçlü mekanizma, yetkililere, şiddeti durdurma, tüm tutukluları serbest bırakma, tüm gözaltıları durdurma, olağanüstü hali kaldırma ve tüm şiddet olayları hakkında güvenilir soruşturmalar yürütmesi için her zaman çağrı yaptı." denildi.

Mekanizma, uygun şartların hazırlanmasının siyasi sürecin başarısı için kritik olduğunu ve bunun hızla yapılması gerektiğini kaydetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 96 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak-10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için Anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.Üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuş, 13 Mayıs'ta dolaylı görüşmelere başlanmıştı.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk da istifa etmişti.

YORUMLAR
500
Guterres: Doğaya karşı anlamsız ve yıkıcı savaşımıza bir son vermeliyiz Guterres: Doğaya karşı anlamsız ve yıkıcı savaşımıza bir son vermeliyiz Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afrika, Mayıs, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 23:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da diyalog için uğraşan 3'lü mekanizma: Aşırı güç kullanımından endişeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement