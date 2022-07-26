Sudan'da kabile çatışmaları kaynaklı şiddet olayları protesto edildi - Son Dakika
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Sudan'da kabile çatışmaları kaynaklı şiddet olayları protesto edildi

26.07.2022 23:15
Sudan'da kabile çatışmaları kaynaklı şiddet olayları protesto edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, Mavi Nil bölgesinde başlayan ve ülkenin doğusuna yayılan kabile çatışmaları sebebiyle yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yüzlerce kişi, Mavi Nil bölgesinde başlayan ve ülkenin doğusuna yayılan kabile çatışmaları sebebiyle yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri-Merkez Konseyinin daveti üzerine "Tek vatan Sudan" sloganıyla Hartum sokaklarına çıkan Sudanlılar, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı şiddet olaylarının tekrarlanmamasını talep etti.

Sudan bayrakları taşıyan ve "Irkçılığa hayır, Kabileciliğe hayır. Devrim de iktidar da halkındır. Ordu kışlaya" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda, 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bölgede durumun tamamen normale döndüğünü ve asayişin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da kabile çatışmaları kaynaklı şiddet olayları protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da kabile çatışmaları kaynaklı şiddet olayları protesto edildi - Son Dakika
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