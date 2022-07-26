Sudan bayrakları taşıyan ve "Irkçılığa hayır, Kabileciliğe hayır. Devrim de iktidar da halkındır. Ordu kışlaya" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

Sudan 'ın başkenti Hartum 'da yüzlerce kişi, Mavi Nil bölgesinde başlayan ve ülkenin doğusuna yayılan kabile çatışmaları sebebiyle yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.

Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'da kabile çatışmaları kaynaklı şiddet olayları protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.