Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi Gazze'de protesto edildi

24.10.2020 22:31
Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi Gazze'de protesto edildi, System.String[]

Gazze'de onlarca Filistinli, Sudan'ın ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almasını protesto etti.

Gazze'de onlarca Filistinli, Sudan'ın ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almasını protesto etti.

Ulusalcı ve İslami hareketlerin çağrısıyla Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir araya gelen göstericiler, "Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi dine ve Araplara vurulmuş bir darbe ve ihanettir", "Birlik olmak seçeneğimizdir" ve "Normalleşme yanlısı rejimler düşsün" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas'ın ulusalcı ve İslamcı güçler temsilcisi Cuma el-Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, utanç rejimlerinin, her daim malıyla ve canıyla Filistin meselesine destek veren halkların iradesini çiğneyerek normalleşme kafilesine katıldığını belirtti.

Arap halklarının kalbinin halen Filistin sevgisiyle dolu olduğunu ve Filistin davasının haklılığına inancının devam ettiğini kaydeden Gul, Müslüman halklardan bu davaya destek vermelerini istedi.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

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