Sudan ve Güney Sudanlı yetkililer ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ve yardımcısı Riek Machar ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Dagalu başkanlığındaki Sudan heyeti, Mayardit'in ofisindeki görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Görüşmede, Güney Sudan'daki barış anlaşmasındaki ilerlemeler ve Sudan'daki barış süreci da masaya yatırıldı.

Sudan heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar ile de ortak iş birliği ve ikili ilişkileri her alanda desteklemenin yollarını görüştü.

Dagalu, dün Cuba Havalimanında yaptığı açıklamada, "Sudan'ın karşı karşıya olduğu sorunlara rağmen, barış anlaşmasının garantörü olarak Güney Sudan'daki tüm gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.