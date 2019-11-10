Şuhut'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Atatürk büstüne çelenk konmasıyla başlayan 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri, Şuhut Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliklerle devam etti. Etkinlik, Şuhut Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Deniz'in günün anlam ve önemine binaen konuşması ile başlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '10 Kasım' mesajının okunması ile devam etti. Şuhut Anadolu Lisesi öğrencileri birbirinden güzel şiirler okurken, Atatürk Oratoryosu Gösterisi ise protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından tam not aldı. 10 Kasımlarda Yürümek şiirini okuyan Sema Çakıcı ise okuduğu şiirle salonda bulunan katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Program sonunda Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve Şuhut Savcısı Serdar Ertaş tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR