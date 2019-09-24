Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sulama kanalına düşen işçinin cansız bedenine ulaşıldı

25 dakika önce

Tokat'ta bir inşaatın çevre düzenlemesi işinde çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen işçinin cansız bedeni 3.5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sulama kanalına düşen işçinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Tokat'ta bir inşaatın çevre düzenlemesi işinde çalışırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen işçinin cansız bedeni 3.5 kilometre uzaklıkta bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ inşaatlarında atık su borusu işinde çalışan evli bir çocuk babası Bingöl doğumlu Hasan Saksı (40) dikey alanda çalışırken ayağı kayması sonucu sulama kanalına düştü. Suya kapılan işçiyi kurtarmak için bir yakını suya atlarken, diğerleri de kurtarmak için seferber oldu. Kapaklar kapatılarak su kesilen kanalda AFAD dalgıçları tarafından yapılan aramada işçinin cansız bedeni 3.5 kilometre uzaklıkta bulundu. İşçinin cansız bedeni AFAD dalgıçları tarafından ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. İşçinin bir yakını ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İşçinin cansız bedeni ceset torbasına konularak ambulansla Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Dedeli, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü
Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen işçinin cansız bedenine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]