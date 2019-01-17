Son Dakika Haberleri: Sular Altında Kalan Binlerce Dönüm Tarım Arazisi Havadan Görüntülendi

Sular Altında Kalan Binlerce Dönüm Tarım Arazisi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Sular altında kalan binlerce dönüm tarım arazisi havadan görüntülendi Seyhan Nehri'nin tahliye edilen suyun miktarının artırılmasıyla Yüreğir ilçesindeki narenciye bahçelerini sular altında bıraktı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Çiftçimizin borçlarının uzun süreli ve...

Sular altında kalan binlerce dönüm tarım arazisi havadan görüntülendi
Seyhan Nehri'nin tahliye edilen suyun miktarının artırılmasıyla Yüreğir ilçesindeki narenciye bahçelerini sular altında bıraktı
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:
"Çiftçimizin borçlarının uzun süreli ve faizsiz ertelenmesini istiyoruz"

ADANA - Adana'da yoğun yağışların ardından doluluk oranına ulaşan Seyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Çukurova'daki tarım arazileri su baskınlarına uğradı. Barajdan tahliye edilen su miktarının artırılmasıyla Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde de narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
26 Aralık 2018 tarihinden itibaren baraj kapaklarının açılarak fazla suyun kontrollü bir şekilde tahliye edilmesinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edilen su miktarı dünden itibaren artırıldı.
Daha önce Adana'nın Tuzla ile Mersin'in Tarsus bölgesi ile Ceyhan ilçelerinde bulunan on binlerce dönüm tarım arazisi su baskınlarına uğrarken, bugün de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde Seyhan Nehri'ne yakın olan binlerce dönüm narenciye bahçesi ekili alanlar sular altında kaldı.
Yaşanan taşkınlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, nehir yatağına yakın bölgelerdeki tarım arazilerinin Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında olmadığını belirterek, hükümetten bu yönde yardım beklediklerini ifade etti. Yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan ve Ceyhan nehirlerine bırakılan fazla suların taşkınlara neden olduğunu belirten Doğan, "Daha önce Ceyhan ve Karataş ilçelerinde bu tip taşkınlar meydana gelmişti. Bugün de Yüreğir'de bahçeler ve ekili alanlar sular altında kaldı. Nehrin debisi saniyede 500 metreküpü geçtiği zaman sel felaketine sebep olur. Şu anda Seyhan Nehri'ne saniyede 900 metreküp su veriliyor. Taşkından dolayı bahçelerde ve ekili alanlarda kalan suyun çekilmesi sürecek olursa, çiftçimiz çok büyük zarara uğrayacaktır" dedi.
Taşkın ile kent merkezi arasında 6 kilometre kaldı
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin birçok bölgeden patlak verdiğini ve suyun kent merkezine doğru giderek yaklaştığını vurgulayan Doğan, "Dün geceden bırakılanla birlikte sular ile kent merkezi arasındaki mesafe 6 kilometreye kadar düştü. Umarım daha fazla taşkın olmaz ve diğer ürünler de zarar görmez" diye konuştu.
Yaşanan felaketten ötürü hükümetten destek beklediklerini ifade eden Doğan, "Hasadı yapılmış bahçeler şu anda rahat. Fakat hasadı yapılmamış bahçeler, yaşanan kuvvetli rüzgarla birlikte büyük zarar gördü. Çiftçimizin gördüğü büyük zarardan ötürü, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçların, uzun süreli ve faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Yüreğir, Seyhan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi AK Parti'nin Kalesi Sultanbeyli'de Vatandaşın İsteği Ekrem İmamoğlu'nu Zora Soktu

Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:22:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sular Altında Kalan Binlerce Dönüm Tarım Arazisi Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]